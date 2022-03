Città di Castello, parcheggi in via Donino Donini: residenti sul piede di guerra

Problematica parcheggi in via Donino Donini: interrogazione del consigliere, Valerio Mancini (Lega). “

''Visto il persistere di segnalazioni pervenute alla mia attenzione da parte dei cittadini per il disagio provocato ai residenti in Via Donino Donini nella frazione Cinquemiglia a causa della presenza di alcuni poliambulatori medico sanitari e considerato che la stessa via non dispone di parcheggi pubblici commisurati alla necessità che tali servizi richiedono'', spiega l'esponente del Carroccio nel documento.

Mancini aggiunge che ''alcuni automobilisti hanno un comportamento incivile, parcheggiando le auto sopra i marciapiedi, non soltanto ostacolando, ma rendendo impossibile la mobilità di persone disabili e con difficoltà motorie''.

A questo punto il consigliere comunale evidenzia ''la situazione di conflitto che questa problematica sta creando tra residenti e utenti; visto anche che mi è stato riferito che l’allora vice sindaco del comune di Città di Castello, oggi sindaco, Luca Secondi, pare abbia effettuato un sopralluogo in Via Donino Donini alla presenza della Polizia Municipale, ma che a seguito nulla è stato fatto per ovviare al problema”, il consigliere Mancini chiede di conoscere quali intendimenti valuta di adottare la giunta municipale al fine di risolvere la problematica.