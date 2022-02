Nuovo appuntamento con la ''Giornata della Trasparenza''

Valorizzare la trasparenza come principio imprescindibile dell’azione amministrativa, facilitando l’accesso di tutti i cittadini ai dati pubblici sulle attività dell’amministrazione comunale.

E' tutto pronto per la quarta edizione della ''Giornata della Trasparenza'' del Comune tifernate, , in programma giovedì 10 febbraio alle 10 nella Sala 43 della Biblioteca comunale Carducci e in diretta streaming sul canale You Tube del comune di Città di Castello.

Ospite dell’iniziativa Francesco Merloni, padre della prima legge anticorruzione italiana, nel 1994, presidente e membro dell’Anac, l’Autorità Anticorruzione italiana, autore con Alberto Pirni del volume “Etica per le istituzioni”, che fa il punto sulle innovazioni normative che hanno attraversato la pubblica amministrazione dalla privacy ad oggi.

Sarà presente il sindaco; Enrico Carloni, docente Politiche dell’Anticorruzione e della Trasparenza dell'Università di Perugia e il segretario del comune di Città di Castello Bruno Decenti.

“Per il nostro ente questo obbligo di legge è diventato un’occasione per approfondire i temi della conoscibilità della Pubblica amministrazione che di certo è la strada maestra per il controllo diffuso ma anche della sussidiarietà e quindi di una collaborazione tra società civile e istituzioni”: ha detto il sindaco tifernate Luca Secondi.