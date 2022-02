Città di Castello, i ponti sui corsi d'acqua tornano all'antico splendore

Un progetto da 90 mila euro per la manutenzione straordinaria dei ponti pedonali sui torrenti Scatorbia, Regnano e Lucestro. Arriva il via libera della giunta comunale con i lavori che, una volta espletate le verifiche di legge, verranno attuati presumibilmente agli inizi di aprile.

Nel dettaglio si prevede la sostituzione completa di tutte le strutture di impalcato con altrettante di uguali fattura e dimensioni (legno lamellare) delle passerelle sui torrenti Regnano (Piosina), Lucestro (Trestina) e Scatorbia (attraversamento sentiero pedonale in prossimità del cippo di Venanzio Gabriotti nel quartiere Madonna del Latte).

La gara è stata bandita e ha scadenza per le offerte il prossimo 25 febbraio.

“Si tratta di una serie di interventi significativi su strutture da qualche tempo interdette al traffico e assai frequentate dai cittadini in certi casi come quella prospicente al cippo di Venanzio Gabriotti di particolare valore affettivo, un luogo caro ai tifernati che collega il quartiere della Madonna del Latte con il Cimitero Monumentale e la passeggiata verso le Terme di Fontecchio. Con l’arrivo della bella stagione – sottolineano gli assessori Riccardo Carletti e Mauro Mariangeli - i cittadini e la comunità locale potranno riappropriarsi di questi ponti pedonali in tutta sicurezza. Le strutture insistono in luoghi di particolare pregio ambientale del nostro territorio”.