Via dei Casceri, per il rifacimento pronta la richiesta di un maxi finanziamento da 600 mila euro

Via dei Casceri: per il restyling il Comune è pronto a chiedere un finanziamento di 600 mila euro al Governo, con la modifica della ''Ztl''. Lo ha annunciato l’assessore Riccardo Carletti in risposta all’interrogazione con cui i consiglieri Massimo Minciotti e Maria Grazia Giorgi (Pd) chiedevano se esistesse “un progetto di ripavimentazione di via dei Casceri” e se fosse stata valutata “una ipotesi di diversa mobilità e regolamentazione degli accessi”.

L’assessore Carletti ha spiegato che “la proposta di finanziamento per la manutenzione straordinaria di via de Casceri sarà presentata al Ministero competente entro il prossimo 15 febbraio dagli uffici comunali e comprenderà il rifacimento non solo del manto stradale, ma anche dei sottoservizi, a cominciare dall’acquedotto”.

A questo proposito Carletti ha preannunciato “un incontro con Umbra Acque per ribadire le priorità di investimento del Comune nel Piano Operativo Triennale della società” e ha evidenziato che “nel caso in cui il progetto di sistemazione di via dei Casceri venisse finanziato, verrà aperto un tavolo con tutti i gestori per programmare gli interventi di sostituzione dei sottoservizi”. “Se ci verrà accordato il finanziamento che abbiamo chiesto, potremo sistemare definitivamente questa importantissima asse viaria per il centro storico, per la quale prevediamo anche una gestione del traffico attraverso la Ztl a tutela dei residenti, specialmente nelle ore notturne”, ha chiarito Carletti, precisando che “ogni decisione da questo punto di vista sarà presa in accordo con chi vive e lavora nell’area”.