Loggiato Bufalini e Ansa del Tevere, fra atti di vandalismo e degrado: l'allarme

Sporcizia, rifiuti abbandonati e scritte sui muri. E' lo scenario nel loggiato Bufalini, in pieno centro storico, e al Parco Ansa del Tevere che da tempo sono in mano ad atti vandalici di ogni tipo, con ripetute denunce da parte dei cittadini e di associazioni.

Per cercare di fare luce su cosa poter fare e come migliorare la soluzione è arrivata una interpellanza dei consiglieri comunali, Roberto Marinelli e Silvia Norgiolini (Lista civica Marinelli sindaco).

“Premesso che - il Loggiato Bufalini ed il Parco Ansa del Tevere versano da tempo in situazione di completo abbandono e degrado – si legge nel documento depositato dai consiglieri Marinelli e Norgiolini – e in tali luoghi, divenuti punti di bivacco, si sono verificati, anche recentemente, episodi di violenza e atti di vandalismo. A tale proposito i consiglieri comunali interpellano sindaco e giunta per sapere, “come intendano procedere e cosa intendano fare per riqualificare il Loggiato Bufalini ed il Parco Ansa del Tevere e se sia stata valutata l’opportunità, sia di implementare il servizio di videosorveglianza esistente, che di procedere, quantomeno, con l’installazione di apposite telecamere utili a monitorare e a prevenire il verificarsi di fatti come quelli da ultimo occorsi.”