Biblioteca Carducci, prima domenica aperta: tante le persone nella struttura

Musica, prosa e letture ieri alla Biblioteca comunale “Carducci”, nella prima delle domeniche di apertura al pubblico che saranno ripetute fino alla fine di aprile, dalle 15 alle 19. Genitori e nonni con bambini, ma anche studenti, hanno approfittato dell’occasione offerta dall’amministrazione comunale, che, come spiega l’assessore Michela Botteghi, punta a “riaprire sempre più ai tifernati e ai turisti i luoghi della cultura cittadini, di pari passo con l’evoluzione della pandemia, che per troppo tempo ha imposto limitazioni e chiusure”.

Ad allietare i presenti sono stati la violinista Laura Cuku Hodaj, direttrice dell’orchestra d’archi della scuola Novamusica, e l’attore Riccardo Ricci dell’associazione culturale Laboratori Permanenti, che si sono esibiti nel chiostro di Palazzo Vitelli a San Giacomo, duettando con l’esecuzione di brani musicali classici e la recita di un monologo.

“Pensiamo che dare spazio al mondo dell’arte e ai talenti del nostro territorio sia un bel modo di accompagnare le aperture domenicali, nelle quali, grazie al personale del Comune e di Poliedro Cultura, i visitatori potranno immergersi in uno dei palazzi più affascinanti della città e conoscerne la storia, oltre a consultare e prendere in prestito libri, leggere e studiare nelle sale della dimora”. “L’auspicio è di tornare a organizzare in questo luogo le iniziative pubbliche che possano valorizzare la ricchezza del suo patrimonio culturale, ma anche promuovere le migliori risorse artistiche della città”, aggiunge l’assessore che anticipa l’intenzione di “celebrare degnamente il terzo anniversario dell’apertura della biblioteca Carducci, che cade il 10 marzo, contando sull’allentamento delle restrizioni per il contenimento dell’emergenza da Covid”.