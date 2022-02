Tabacco, lunedì si riprende a lavorare alla Tti di Cerbara

Da lunedì i dipendenti della Tti riprenderanno i lavori con una piccola speranza in più: c'è stata una rassicurazione, almeno in parte, per quanto riguarda la futura occupazione.

Questi i due aspetti che sono stati al centro di un nuovo incontro, che si è svolto questa mattina (venerdì 4 febbraio) nella sede della Tti a Cerbara di Città di Castello.

L'incontro era stato richiesto dai lavoratori al Consiglio di amministrazione del consorzio ''per chiarire- come ha spiegato Fabio Rossi del Comitato direttivo di Tti – quanto sta accadendo e la posizione della società''.

La Jti (Japan tobacco international) storico partner di Tti, a metà dicembre ha annunciato di non voler più rinnovare il contratto con l'azienda che ha sede in Altotevere ma di iniziare una partnership con Deltafina, multinazionale che in Umbria ha gli stabilimenti ad Ospedalicchio di Bastia Umbria.

Una notizia che è stata accolta con profonda preoccupazione in tutto il comprensorio a nord dell'Umbria. Il tabacco, infatti, è da sempre considerato come uno dei punti di forza dell'economia locale: basti pensare che da lavoro a 300 persone nello stabilimento di Cerbara e che si parla di oltre 2500 posti occupati in tutto l'indotto.

Rossi ha evidenziato che ancora il Cda, alla luce di alcuni nuovi spiragli, non ha preso delle decisioni definitive e che queste saranno prese la prossima settimana. ''Poi verranno comunicate agli addetti''.

Marta Burani, dipendente Ttii, ha parlato di ''un piccolo passo in avanti'', con una ''Iniziale rassicurazione su una parte di occupazione per il futuro''.