Il cantante tifernate Michele Bravi al Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo parla un pò tifernate. Si perchè, per la seconda volta salirà sul palco dell'Ariston, Michele Bravi, il cantante di Città di Castello. Tutto il comprensorio farà il tifo per il giovanissimo artista, compreso il primo cittadino Luca Secondi.

“La partecipazione di Michele Bravi, al Festival di Sanremo per la seconda volta e’ senza dubbio motivo di grande soddisfazione prima di tutto per il celebre cantante tifernate doc, per la sua famiglia e la comunità locale, che in particolare anche fra i giovani annovera tantissimi fans. Come istituzione non possiamo che rallegrarci con Michele per la sua bravura, determinazione e professionalità, che, saprà dimostrare anche al teatro Ariston di Sanremo come in altre occasioni di carattere artistico. Tutta la città, ne sono certo, farà il tifo per lui. Forza Michele”.

Nel 2017 Michele Bravi aveva ottenuto un lusinghiero quarto posto al Festival ed ora salirà sul palcoscenico con un nuovo brano “Inverno dei fiori” alla cui elaborazione del testo ha preso parte anche il figlio di Mogol. Il poliedrico artista tifernate inoltre appare sugli schermi televisivi come attore nella serie tv Monterossi, il giallo tratto da un romanzo dello scrittore Alessandro Robecchi. Protagonista della serie è Fabrizio Bentivoglio.