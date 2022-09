Cannara, la Fnp Cisl di Foligno inaugura la nuova sede

Per Sante Fraccalvieri, oggi segretario generale territoriale della Fnp Cisl di Foligno, la giornata di oggi (22 settembre 2022) con l’inaugurazione della nuova sede di Cannara è stata un po’ come tornare alle origini: quelle che lo hanno visto prima impegnato nell'attività lavorativa e poi, una volta pensionato, come punto di riferimento per la sede locale della Cisl. In realtà lui non lo ha detto esplicitamente, presenziando l’evento odierno, ma è emerso dai vari interventi che si sono succeduti questa mattina in via del Convitto e dall’accoglienza a lui riservata dai numerosi presenti al taglio del nastro. Un momento inaugurale che è stato presenziato dalle istituzioni e succeduto dalla preghiera e dalla benedizione di don Raffaele.

In primo piano, come anticipato già nei giorni scorsi, la concertazione con i Comuni e il suo ruolo fondamentale per la tenuta sociale: un obiettivo al quale la Fnp Cisl contribuisce anche grazie al mondo dell’associazionismo, come l’Anteas, e il costante e propositivo mondo del coordinamento donne e, più in generale, con i servizi che offre il sindacato. A testimoniare questo, questa mattina, con la loro presenza sono stati i rappresentanti di tali realtà.

“Abbiamo dovuto rinviare questa inaugurazione a causa dell’emergenza pandemica dovuta al Covid-19 – ha affermato Fraccalvieri -, ma oggi siamo qui perché sappiamo quale sia l’importanza dei presidi sul territorio”. A ribadire l’importanza che la Fnp Cisl Umbria riserva all’accoglienza nelle proprie sedi, anche e soprattutto quelle dei centri piccoli, è stato quindi lo stesso segretario generale Fnp Cisl Umbria Luigi Fabiani, intervenuto all’evento inaugurale assieme al coordinatore per la Cisl dell’Area Sindacale Territoriale Foligno – Spoleto Bruno Mancinelli e al segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti.