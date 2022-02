Altotevere “ponte” tra Regioni, “Territori di confine siano priorità”

Favorire il dialogo tra due Regioni affinchè i terriori di confine, spesso penalizzati, tornino centrali nell’agenda politica e amministrativa.

Questo è lo scopo dell’azione del Comune di Sansepolcro. Il sindaco Innocenti e l’assessore Marzi hanno incontrato nei giorni scorsi la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e l’assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche. Il prossimo step sarà di incontrare la Regione Toscana, in modo tale da mettere in piedi una sinergia ad ampio raggio sui temi più attuali: infrastrutture, sviluppo, sanità.

L’incontro con Tesei e Melasecche ha puntato soprattutto sul tema delle infrastrutture. La Regione Umbria è infatti titolare di un finanziamento per il rinnovo della Fcu che rappresenta una opportunità importante anche per Sansepolcro.

“Ringrazio la presidente Tesei per la consueta disponibilità e per la grande sensibilità politica che la contraddistingue: ha infatti riconosciuto che da Sansepolcro stiamo portando avanti un progetto di collaborazione tra zone di confine che potrebbe rivelarsi un valore aggiunto per i territori delle due Regioni” dice il sindaco Innocenti.

“Durante l’incontro è stato fatto il punto sulle infrastrutture che interessano entrambi i territori e grazie al pragmatismo dell’assessore Melasecche ci siamo presi l’impegno di formalizzare alcuni punti progettuali di interesse strategico, alla luce delle opportunità che potrebbe offrire il PNRR”, continua il vicesindaco Marzi.

Secondo sindaco e vicesindaco, la politica deve sempre più guardare all’ottimizzazione dei servizi ed alla collaborazione tra Enti, andando oltre quei confini territoriali che a volte possono costituire un freno allo sviluppo.