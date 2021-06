Voto, simulazione youtrend.it in Umbria. Fratelli D'Italia vola ed è primo a Perugia. Lega leader (ma perde 1/3 dei voti), male il Pd

Per quanto riguarda le coalizioni: nel centrodestra Fratelli d'Italia aumenta prendendo voti a Lega e Forza Italia e in piccola parte dagli indecisi o ex non voto. I dati dei maggiori comuni umbri

Fratelli d'Italia dell'Umbria, a due anni di distanza dalle Europee e dalle Regionali, sta crescendo in maniera esponenziale in tutti i comuni della nostra regione, arrivando ad essere il primo partito del capoluogo e al secondo posto in altri del perugino. La simulazione - non si tratta di un sondaggio - porta la firma di youtrend in collaborazione con Agi. Una mappa interattiva comune per comune (clicca qui) dove si evidenza, secondo calcoli elaborati, la crescita o il calo dei maggiori partiti.

"Questo procedimento - hanno spiegato da youtrend.it - di cui trovate la metodologia completa al fondo dell’articolo, ci permette di fare una stima ragionevole di come si distribuiscono al livello locale le variazioni nazionali. Tuttavia, non si tratta di un sondaggio a livello comunale, ma solamente di una simulazione: un esercizio sicuramente impreciso, visto che il voto in ogni singolo comune dipende da innumerevoli fattori – ad esempio la concomitanza con altre elezioni o la presenza di candidati del territorio. Anche se impreciso, però, ci sembrava comunque interessante, visto che permette di avere un’idea generale su come si sta spostando la mappa del consenso in Italia".

Una precisazione dovuta. Ma c'è da dire subito che si è molto in linea con i sondaggi nazionali e con l'aria che tira dentro i partiti umbri. Se la Lega in Umbria, secondo la simulazione, perde in media 12 punti, anche il Partito Democratico non se la passa per niente bene - primo partito in pochi comuni come Corciano, Panicale, Parrano, Città della Pieve e Castiglione del Lago e Allerona e in calo tra i 3-5 punti). Il Movimento 5 Stelle resiste dopo le orribili comunali e regionali passate tornando tra il 13-15 per cento ma diventando la quarta forza regionale.

La Sinistra oscilla tra il 2-3 per cento mentre ancora stentano Azione e Italia Viva tra l'1 e il 3 per cento. La proiezione dunque lascia la Lega comunque primo partito dell'Umbria ma a pochi punti di distanza dal Pd che è tallonatoo intorno al 19 per cento da Fratelli d'Italia il cui trend è in forte ascesa e potrebbe esserci il sorpasso, essendo anche l'unica forza politico non al Governo nazionale. Per quanto riguarda Forza italia si registra un calo intorno all'1 per cento: il partito di Berlusconi annaspa intorno alla quota minima di sopravvivenza del 5 per cento.

Per quanto riguarda le coalizioni: nel centrodestra Fratelli d'Italia aumenta prendendo voti a Lega e Forza Italia e in piccola parte dagli indecisi o ex non voto, nel centrosinistra il Pd perde in favore delle forze nuove del centro: in particolare Calenda e poi Italia Viva.

Perugia

__________________________:

Lega: 18,7% (31,6%, -12,9%)

FDI: 22,8% (9%, +13,8%)

FI: 5,9% (7,2%, -1,3%)

M5S: 13% (13,3%, -0,3%)

PD: 21,6% (26,5%, -4,9%)

Altri CSX: 14,2% (8,5%, +5,7%)

Altri: 3,1% (3,9%, -0,8%)

Città Di Castello

__________________________:

Lega: 29,5% (43,2%, -13,7%)

FDI: 17,3% (5,5%, +11,8%)

FI: 4,7% (5,4%, -0,7%)

M5S: 13,7% (13,2%, +0,5%)

PD: 19,3% (22,3%, -3%)

Altri CSX: 12,5% (7,2%, +5,3%)

BASTIA

__________________________:

Lega: 26,5% (40,2%, -13,7%)

FDI: 19,2% (6,6%, +12,6%)

FI: 6,4% (7,4%, -1%)

M5S: 15,6% (15,3%, +0,3%)

PD: 18,3% (21,5%, -3,2%)

Altri CSX: 10,2% (5,2%, +5%)

Altri: 3,1% (3,8%, -0,7%)

Altri: 2,5% (3,2%, -0,7%)

Assisi

__________________________:

Lega: 31,2% (45,2%, -14%)

FDI: 17,8% (5,8%, +12%)

FI: 5,9% (6,8%, -0,9%)

M5S: 13,9% (13,4%, +0,5%)

PD: 16,6% (19,1%, -2,5%)

Altri CSX: 10,8% (6%, +4,8%)

Altri: 3,1% (3,7%, -0,6%

Gualdo Tadino

__________________________:

Lega: 28,8% (42,1%, -13,3%)

FDI: 15,4% (4,5%, +10,9%)

FI: 8% (9%, -1%)

M5S: 16,7% (16%, +0,7%)

PD: 19,8% (22,7%, -2,9%)

Altri CSX: 8,1% (2,9%, +5,2%)

Altri: 2,3% (2,8%, -0,5%)

Foligno

__________________________:

Lega: 24,7% (38,2%, -13,5%)

FDI: 17,1% (5,6%, +11,5%)

FI: 5,5% (6,5%, -1%)

M5S: 15,7% (15,5%, +0,2%)

PD: 19,4% (23%, -3,6%)

Altri CSX: 14,4% (7,8%, +6,6%)

Altri: 2,6% (3,4%, -0,8%)

Spoleto

__________________________:

Lega: 26,4% (39,7%, -13,3%)

FDI: 16,7% (5,3%, +11,4%)

FI: 5,8% (6,8%, -1%)

M5S: 13,9% (13,5%, +0,4%)

PD: 23,1% (27%, -3,9%)

Altri CSX: 11,3% (5,2%, +6,1%)

Altri: 2,1% (2,5%, -0,4%)

Todi

__________________________:

Lega: 33,3% (47,7%, -14,4%)

FDI: 18,2% (6%, +12,2%)

FI: 5,7% (6,6%, -0,9%)

M5S: 10,4% (10%, +0,4%)

PD: 16,9% (19,5%, -2,6%)

Altri CSX: 11,3% (6%, +5,3%)

Altri: 3,5% (4,2%, -0,7%)

MARSCIANO

Lista: Oggi (EUR, Differenza)

Lega: 23,6% (37,5%, -13,9%)

FDI: 23,2% (9%, +14,2%)

FI: 4,4% (5,3%, -0,9%)

M5S: 12,7% (12,9%, -0,2%)

PD: 19,7% (23,9%, -4,2%)

Altri CSX: 12,2% (6,5%, +5,7%)

Altri: 3,7% (4,9%, -1,2%)

Castiglione Del Lago

__________________________:

Lega: 14,8% (27%, -12,2%)

FDI: 24,4% (10%, +14,4%)

FI: 4,8% (6%, -1,2%)

M5S: 10,6% (11%, -0,4%)

PD: 29,2% (36,6%, -7,4%)

Altri CSX: 12,9% (5,6%, +7,3%)

Altri: 2,7% (3,8%, -1,1%)

TERNI

Lista: Oggi (EUR, Differenza)

Lega: 24,3% (37,5%, -13,2%)

FDI: 17,6% (5,8%, +11,8%)

FI: 5,2% (6,1%, -0,9%)

M5S: 17,7% (17,4%, +0,3%)

PD: 19,9% (23,5%, -3,6%)

Altri CSX: 12,2% (6,3%, +5,9%)

Altri: 2,5% (3,4%, -0,9%)

UMBERTIDE

Lista: Oggi (EUR, Differenza)

Lega: 26,2% (39,1%, -12,9%)

FDI: 14,7% (4,2%, +10,5%)

FI: 3,3% (3,9%, -0,6%)

M5S: 14,6% (14%, +0,6%)

PD: 25,5% (29,4%, -3,9%)

Altri CSX: 12,4% (5,8%, +6,6%)

Altri: 2,9% (3,6%, -0,7%)

Corciano

__________________________:

Lega: 21,5% (34,7%, -13,2%)

FDI: 21% (7,8%, +13,2%)

FI: 4,2% (5,1%, -0,9%)

M5S: 14,5% (14,6%, -0,1%)

PD: 21,8% (26,3%, -4,5%)

Altri CSX: 13,3% (7,4%, +5,9%)

Altri: 3,2% (4,1%, -0,9%)

