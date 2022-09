ELEZIONI Dalle 7 seggi aperti, flusso regolare e 660mila umbri chiamati alle urne: i positivi al Covid votano da casa, oltre 3mila in quarantena

Dalle 7 di questa mattina tutti i seggi in Umbria sono aperti e il voto si sta svolgendo regolarmente senza grandi difficoltà. Il flusso nelle prime due ore è stato considerato in media rispetto al passato. Nella regione sono state allestite 1.004 sezioni elettorali e gli umbri chiamati al voto sono in totale 662.094. A causa del Covid ci sono oltre 3mila 600 in isolamento perchè positivi e un centinaio di ricoverati. I vari seggi stanno predisponento delle squadre, guidate dal presidente, per recarsi direttamente a casa dei malati di Covid. I volontari del seggi dovranno indossare tute, occhiali, mascherine e guanti per "raccgliere" il voto a domicili. Si vota nella sola giornata di oggi fino alle 23: al termine inizierà lo spoglio.