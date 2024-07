Il "campo largo" e quei legami con "Concorsopoli" nel voto in consiglio comunale: il messaggio dei consiglieri di centrodestra

Non ci vuole Alan Turing e il suo macchinario per decifrare Enigma per comprendere il messaggio che gli undici consiglieri di minoranza in consiglio comunale a Perugia hanno voluto lanciare durante le votazioni per l’elezione del presidente del consiglio comunale.

Ricostruzioni fantasiose che non tengono conto delle regole base dell’analisi filologica: il confronto con il testo originale, ordinato secondo la chiamata al voto. Basta questo per risalire al messaggio dal chiaro intento politico che guarda oltre il semplice dato giornaliero, legato al voto in consiglio, e si proietta verso le prossime elezioni politiche regionali.

I consiglieri comunali di minoranza hanno espresso il loro giudizio politico con questo messaggio, che comunque descrive una realtà che molti hanno ben compreso e che qualcuno tende a far scivolare in secondo piano: “Nel campo largo ci sono anche Bocci, Marini e l’Umbria umiliata del 2019”. C’è bisogno di spiegare a cosa intendessero riferirsi i consiglieri comunali? Al caso dei concorsi truccati in sanità che ha portato prima alla caduta della giunta Marini, e contestuale vittoria della compagine guidata da Donatella Tesei, e alle condanne in primo grado di neanche due settimane fa.

Per i consiglieri comunali di minoranza, e anche per tanti umbri, quello è stato un momento di umiliazione e secondo loro il “campo largo” che ci si appresta a “coltivare” per le regionali (che ha avuto una prova del fuoco alle comunali di Perugia) è ancora legato a personaggi e dinamiche di quel centro sinistra che gli elettori e la magistratura (fino alla Cassazione sono tutti innocenti) hanno già segnato con un segno nella scheda elettorale e una sentenza in tribunale.