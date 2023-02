AMMINISTRATIVE 2023 in Umbria. Il consiglio dei Ministeri ha deciso la data per il voto: due giorni e dove si vota

Le prossime elezioni amministrative, per il voto in diversi comuni del Paese, si terranno il 14 e 15 maggio. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri nella giornata di oggi. In Umbria si torna alle urne a Cannara, Corciano, Monte Santa Maria Tiberina, Passignano, Trevi, Umbertide e Terni. Sono tre le città (Corciano, Umbertide e Terni) dove è previsto un doppio turno - urne nuovamente aperte due settimane dopo tra i migliori due candidati a sindaco - se al primo non si ottiene la maggioranza dei voti espressi.