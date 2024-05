Elezioni, Vittoria Ferdinandi e Serse Cosmi insieme per una Perugia città dello sport

Vittoria Ferdinandi, candidata sindaca di Perugia per centrosinistra e civici, e Serse Cosmi, noto allenatore e figura di spicco nel panorama calcistico italiano, si sono uniti per promuovere l’idea di trasformare Perugia in una vibrante “città dello Sport”, con l’obiettivo di farla diventare la “Città europea dello sport”.

“Per me sarebbe un sogno che Perugia fosse una città dello sport e che ci fosse dentro una festa per tutti” ha sottolineato Cosmi. “Trasformiamo Perugia in un grande campo da gioco con spazi pubblici, verdi, impianti sportivi a disposizione - ha detto Ferdinandi - una grande festa che sarà condivisa con la città come ogni tema di questa campagna. Lo sport non è solo agonismo ma anche incontro, cultura, benessere e questo vogliamo raggiungere”.

Per realizzare questo obiettivo, sarà adottato un approccio partecipativo simile a quello utilizzato durante la campagna elettorale, coinvolgendo associazioni, cittadini e società sportive. L’obiettivo è quello di garantire che l’evento sia condiviso e partecipato da tutti i settori della comunità. Il progetto verrà ufficialmente presentato il 24 maggio a Ponte San Giovanni.