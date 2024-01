Verso le elezioni, il centrosinistra perugino cerca il suo candidato sindaco: Vittoria Ferdinandi è la favorita

Da giorni circolano voci su una possibile candidata a sindaco di Perugia per il centrosinistra. Tra i nomi che si fanno più insistenti c’è quello della perugina Vittoria Ferdinandi, nominata del Presidente Matterella Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2020 e responsabile del ristorante inclusivo Numero Zero.

La sua figura, anche se non è ancora ufficiale, corrisponde al profilo tracciato dalla coalizione. La Ferdinandi non conferma né smentisce, sottolinea soltanto: “Questo è il momento dei respiri profondi e del silenzio. Vediamo che succede”. Di certo nulla si saprà prima della festa del patrono di Perugia, San Costanzo.

La Ferdinandi sembra essere la candidata ideale per la coalizione, ma non tutti la pensano così e il segretario comunale del Pd, Sauro Cristofani, vorrebbe esplorare altre possibilità.

Intanto la coalizione che vede insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, PSI e movimenti civici, si amplia con l’ingresso di Democrazia Solidale, Demos, e di una nuova lista proveniente dal settore della sanità. Queste nuove forze portano con sé idee e proposte per affrontare le sfide del futuro, sempre nell’ottica del dialogo e della collaborazione tracciata dall’alleanza.

Martedì 23 gennaio è stato dato seguito all'evento di domenica "Un patto avanti" con un incontro in cui è stato ribadito lo spirito unitario della coalizione. La riunione ha coinvolto i rappresentanti regionali e comunali del centrosinistra, e si ripeterà in tutti i comuni con più di 15mila abitanti dove è necessario costruire una coalizione usando come bussola quello che è stato fatto finora a Perugia.

Il centrosinistra ha anche annunciato che il 30 gennaio terrà una conferenza stampa in cui verrà presentato il manifesto “Un patto avanti” e si darà il via a delle iniziative per il programma da replicare in tutti i territori umbri.

Chi sarà dunque il volto del centrosinistra per le prossime elezioni comunali? Lo scopriremo presto, per ora è tutto un coming soon in vero stile cinematografico e Vittoria Ferdinandi resta la favorita.