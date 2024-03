Vittoria Ferdinandi, la candidata del centrosinistra scende in strada per lo sciopero transfemminista

In occasione della Giornata internazionale della donna, la candidata sindaca di Perugia del centrosinistra, Vittoria Ferdinandi, ha scelto di partecipare allo sciopero transfemminista, organizzato in città con partenza in via XIV settembre nei pressi del consultorio. Nel suo post su Facebook ha spiegato le ragioni della sua scelta.

“Siamo scese in strada non per festeggiare, ma per rivendicare cambiamenti strutturali nella nostra società. Quando avremo pari condizioni salariali, spazi sicuri per tutte, reali condizioni di emancipazione, festeggeremo. Oggi, invece, siamo qui per parlare, per accendere una luce su di noi” ha scritto Ferdinandi.

Ha poi citato la scrittrice Michela Murgia, secondo cui “di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva” e proprio per questo la candidata ha spiegato che è necessario continuare a parlarne in ogni incontro e in ogni discussione politica: “Oggi 8 marzo da Pretola partiamo all’ascolto dei problemi delle comunità - continua Ferdinandi - perché il tema delle disuguaglianze di genere è un tema politico, amministrativo, quotidiano che deve essere affrontato".

Il suo obiettivo è quello di portare il tema delle disuguaglianze di genere al centro del dibattito politico e amministrativo e la sua idea di città è quella di un’amministrazione che si fa portatrice ostinata dei diritti delle donne, della tutela e della sicurezza degli spazi, dell’emancipazione femminile sociale ed economica.

“Nella nostra idea di città l'inclusione è un valore centrale, fondante, per questo abbiamo deciso di attraversare tutta Perugia accanto a tutte e tutti voi” ha concluso la candidata Ferdinandi.

La sua visione di una città inclusiva e solidale è in sintonia con le rivendicazioni dello sciopero transfemminista, che chiede una società libera dalla violenza patriarcale e dalla guerra.