VISTO da sinistra di Ciuenlai, sondaggio elettorale: Umbria la centrodestra (in leggero aumento), Pd-5Stelle non sfondano. Centro al 7%

Forse adesso si capisce la ragione delle attuali giravolte del Segretario del Pd. Bidimedia continua a segnalare che l’Umbria resta l’unica regione ex rossa che non ha recuperato gli antichi splendori. C’era stato nei mesi scorsi un lento processo di recupero del cosiddetto “Campo Largo” che si è interrotto a febbraio. Colpa dei problemi dei 5 stelle, ma forse colpa anche di una opposizione incapace di incidere. In questo quadro l’aver sbandierato ai 4 venti il “recupero” di tutta la vecchia nomenclatura ex Pci ed ex Dc potrebbe non aver giovato a questa parte politica. La destra comunque non risale significativamente e rimane ben sotto il 50%. Il suo guadagno (0,2%) è uguale alla perdita dei centristi . li chiamerei “aggiustamenti fatti in casa”. La consistente diminuzione di Pd e 5 stelle sembra (dico sembra perché la rilevazione non da un dato certo) essere stata assorbita dalle forze minori della sinistra. Le amministrative di primavera ci diranno se questi numeri sono al lotto o hanno una concreta consistenza tra l’elettorato umbro.