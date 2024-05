Verso le Europee, Francesca Peppucci a Giano e Montefalco

Prosegue la campagna elettorale della candidata umbra di Forza Italia al Parlamento europeo, Francesca Peppucci. L'uscente parlamentare, lunedì 20 maggio sarà a Giano del'Umbria e a Montefalco.

Alle 18, l'appuntamento è al centro sociale “San Giuseppe”, nella frazione di Nastardo, in via San Felice, 38. Previsto, l'incontro con la cittadinanza, seguirà aperitivoL'appuntamento a Montefalco è per le 21 nella sede elettorale “Montefalco nel nostro cuore Daniela Settimi” alla presenza della candidata sindaco Daniela Settimi