Verso le elezioni, Schlein a Perugia per la Ferdinandi: "Vittoria la persona giusta per rilanciare Perugia"

Con un minuto di silenzio per le morti bianche di Palermo si è aperta l'iniziativa a sostegno di Vittoria Ferdinandi a cui ha preso parte la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein in una giornata che la vede presente in varie città dell'Umbria. Al parco dell'armadio di San Sisto sono in tanti a riempire l'anfiteatro. Ragazzi e militanti più maturi, cittadini e curiosi che si affacciano dai palazzi.

“Tre grandi donne intorno a me, Vittoria Ferdinandi, Camilla Laureti ed Elly Schlein – ha detto Bori - che è qui per spingere e dare forze a quanto stiamo facendo in questa bella campagna elettorale. Abbiamo riaperto una partita perché abbiamo imparato dagli errori del passato. Oggi a Perugia siamo uniti e forti con una candidata all’altezza di questa sfida. Le destre governano male, negano diritti sociali, diritti civili e diritti costituzionali come il diritto alla salute. Lo smantellamento della sanità è anche responsabilità del primo cittadino della città che non ha mai detto in proposito una parola. Solo con un noi si può tornare a vincere. E noi siamo qui, tutti insieme, e lavoreremo con il sorriso e con convinzione fino alla vittoria”.

Anche la segretaria Schlein ha tirato la volata alla candidata Ferdinandi: “Una persona competente e appassionata, che nel suo percorso ha sempre dimostrato vicinanza ai bisogni delle persone. C’è bisogno di questo, di ascolto e di un rilancio per riaccendere la speranza. Vittoria Ferdinandi è la persona giusta per fare questo a Perugia e sono felice del grande entusiasmo che ha saputo raccogliere tenendo insieme questa coalizione plurale, progressista, impegnata per la giustizia sociale, il lavoro di qualità, per l’innovazione e ridare opportunità di buona impresa in questa città.

Ringrazio anche il Pd: qui in questa regione e in questa città si è messo a disposizione con generosità per costruire coalizione in grado di competere con le destre. Questo è un esempio quando funziona così bene e si respira voglia di riscatto per una città che deve tornare a parlare all’Europa”.

Vittoria Ferdinandi ribadisce le direttrici del suo programma e ricorda la commozione provata a San Francesco nel presentare il suo programma. In particolare parlando di sicurezza che, ha ricordato, necessita un approccio complessivo e non solo sicuritario. Poi rimanda al mittente gli attacchi via social e non: "Non ci fermeranno". E alla fine sono baci e strette di mano, foto e buffetti sulle guance di anziani che si raccomandano alle nipoti. La campagna di ascolto si è conclusa, ma le richieste e le necessità continuano a essere snocciolate. Ferdinandi prende appunti ché le risposte non le vuole far attendere.