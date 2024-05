Verso le elezioni, Fare Perugia si presenta. Romizi: "Noi siamo concentrati solo su Perugia"

Un solo obiettivo: Perugia. Un solo impegno: per Perugia. Niente polemiche, niente battaglie, “non siamo contro qualcosa o qualcuno”. Lo dice Andrea Romizi, coordinatore regionale di Forza Italia, sindaco uscente e “volto” della lista che porta il suo nome e che sostiene Margherita Scoccia: "Fare Perugia con Romizi" che riunisce Forza Italia e diverse realtà civiche, come il movimento a cui hanno dato vita gli assessore Gianluca Tuteri e Gabriele GIottoli, oltre ai Civici X di Andrea Fora.

Continuità nel segno degli ultimi anni di amministrazione comunale, continuità per completare quanto iniziato. La lista è stata presentata questa mattina alla presenza della candidata, di Francesca Peppucci, europarlamentare uscente e in corsa per essere confermata, e la coordinatrice comunale degli azzurri, Fiammetta Modena.“Oggi siamo in tanti, segno che quanto fatto in questi anni è stato positivo. In questa lista ci sono candidati con grandi competenze, uniti dalla capacità di proporre progettualità importanti. E proprio sui progetti, quelli realizzati in questi dieci anni e quelli che vogliamo realizzare in futuro, vogliamo guadagnarci la fiducia dei nostri concittadini. Non vogliamo altre vie. Ci vogliamo concentrare su Perugia e a favore di Perugia. Vogliamo proseguire nel solco dell’esperienza realizzata in questi anni” ha ribadito Romizi.

“Questa lista – ha aggiunto Margerita Scoccia – è uno spaccato reale della nostra Città. Perugia è di tutti e Fare Perugia con Andrea Romizi rappresenta al meglio questo concetto abbracciando territori e associazioni, unendo competenza e impegno. In questa lista c’è uno spaccato della società frutto di un lavoro di conoscenza di persone e del territorio realizzato in questi anni da Andrea”.

Francesca Peppucci ha spiegato: “Andrea Romizi in questi anni ha tracciato una strada importante e soprattutto ha aperto una nuova visione di quella che può e deve essere la Città di Perugia con un progetto di ampio respiro che ha accolto tante realtà e questa lista ne è la dimostrazione. In Fare Perugia con Andrea Romizi - FI sono state individuate le migliori persone per realizzare questo progetto. A tutti i candidati rivolgo un grandissimo in bocca al lupo, saranno trenta giorni impegnativi”.

“Ringrazio Margherita Scoccia – ha concluso Fiammetta Modena - per l’impegno straordinario che sta mettendo in questa campagna elettorale che sta portando avanti con grande capacità e determinazione. Questa di Fare Perugia con Andrea Romizi - Forza Italia è una lista di grandissimo valore, realizzata con impegno certosino da Romizi. È una lista che abbraccia sensibilità diverse ma con gli stessi valori e raccoglie il patrimonio di quanto fatto in questi dieci anni dall’Amministrazione Romizi. Unisce anche tutte le caratteristiche e le sensibilità della nostra Città”.

Questi i candidati della lista:

Pamela Agneletti, Aurora Amato, Massimiliano Binacci, Chiara Brustenghi, Claudio Capanni, Silvia Cardaioli, Daniela Casaccia, Michele Cesaro, Stefania De Canonico, Paul Dongmeza, Francesca Duranti, Federica Farinelli, Alessio Fioroni, Simona Freddio, Simone Gallichi, Edoardo Gentili detto “Gentile”, Gabriele Giottoli, Iole Lerose, Pasqualino Le Voci detto “Lino”, Giuseppe Lomurno detto “Peppino”, Claudia Luciani, Federico Lupatelli detto “Lupattelli”, Maria Grazia Marcacci, Lucia Marcantonini, Francesca Migliosi, Angela Morucci, Otello Numerini, Fabia Palazzetti, Luciano Pampanelli, Augusto Peltristo, Roberta Ricci, Gianluca Tuteri.