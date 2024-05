Verso le elezioni, Perugia Merita: ecco la squadra di Massimo Monni

Perugia Merita. Massimo Monni è pronto alla corsa da sindaco di Perugia, "senza accordi con alcuno, puntiamo ad andarci noi al ballottaggio". Lo ribadisce ancora per sgomberare il campo da voci e ipotesi di apparentamenti già stabiliti. "Da una parte dicono che è già deciso con l'altro schieramento, dall'altra parte il discorso è all'inverso. Non è vero. Noi andiamo per la nostra strada, con la convinzione della nostra visione di città e di politica". Moderati, in quello spazio che, sottolinea ancora Monni, le due principali candidate, Scoccia nel centrodestra, Ferdinandi nel centrosinistra, lasciano vuoto perché schiacciate sugli opposti estremi. "Ci sono praterie, un'ampia fetta di elettorato che non si riconosce nelle loro proposte e per le quali possiamo essere un punto di riferimento noi".

La squadra di Massimo Monni, "non è un gruppo di amci che si ritrova al bar, ma è una squadra di persone che ho scelto in base alle loro competenze e al contributo che possono dare alla città e alla sua amministrazione". Una lista solamente, perché "pur essendoci tante persone disposte a metterci la faccia per questo progetto, rischiavamo di fare una seconda lista che non avrebbe fatto bene al nostro progetto. Perché non vogliamo dei riempilista o semplici cacciatori di voti. Ci interessano le persone e la loro volontà di impegnarsi per una causa comune" ribadisce ancora Monni dal palco del teatro della Sapienza dove ha presentato lista e programma. Un programma compatto che è nato anche con il contributo di amministratori di esperienza, come Donatella Porzi e Ilio Liberati, con il contributo di Italia Viva e di Partito socialista italiani che fanno parte della coalizione, oltre a Tempi Moderni che fa capo all'ex ministro Giuseppe Fioroni.

I candidati:

Apponi Battini Francesco, Berardi Veronica, Bonini Sandro, Buitoni Silvia, Capitanucci Donatella, Cappelletti Andrea, Cardone Filippo, Cardoni Pier Giorgio, Casciari Cristina, Ceccarelli Flavio, Correnti Stefano, Di Giovine Graziano, Floridi Rita, Forini Nevio, Forino Giuseppe, Giacche' David, Giacchetta Mattia, Giannoni Claudia, Hinceanu Alessandra, La Grutta Gaetano, Mangioni Paola, Morosetti Mauro, Neri Gabriella, Pero Iacopo, Ragni Giuseppe, Salari Mirco, Santaga' Stefano, Sbicca Stefano, Severini Francesca, Torzuoli Antonella, Tosti Valter, Zinci Lara