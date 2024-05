Verso le elezioni, pronta la lista di Fratelli d'Italia. Scoccia: "Oggi Perugia è una città diversa, guardiamo insieme al futuro"

Si può e si deve fare ancora di più. La Perugia nuova, rinnovata dopo gli ultimi cinque anni di amministrazione, sottolinea Margherita Scoccia, è il punto di partenza per l'ulteriore passo in avanti che ha le potenzialità e il "dovere" di imporre il salto di qualità a cui la città, ora, può ambire. La candidata sindaco del centrodestra ringrazia e traccia le direttrici per il futuro prossimo. Di fronte i 32 candidati della lista di Fratelli d'Italia che l'appoggia. "Una lista di amici" dice.

"Abbiamo attraversato un periodo non ordinario, ma quella che adesso possiamo raccontare è una città diversa rispetto al passato. Abbiamo governato, ma abbiamo anche ricucito il rapporto con i cittadini, abbiamo restituito la casa comune alla gente. Oggi è una città più forte, con la possibilità di fare ancora investimenti e progettualità" ribadisce ancora chiudendo l'incontro, alla presenza del coordinatore regionale e sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, del coordinatore provinciale Alessandro Moio, del senatore Franco Zaffini e del presidente dell'Assemblea regionale, nonché candidatato alle europee, con il quale i 32 sono stati ufficializzati. A coordinare i lavori Andrea Rossi.

I candidati sono: Massimo Agostinelli, Eleonora Bassini, Maria Vittoria Bazzoffia, Paolo Befani, Marco Bertolini, Alessio Bertoni, Michele Biancorosso, Daniela Cambiotti, Silvia Ceppi, Riccardo Ciancabilla, Jean Luc Cicchi, Barbara Cicognola, Luca Dattolo, MIlad Falah Zadeh, Antonio Francone, Elena Fruganti, Matteo Gaimbartolomei, Marco Maranini, Elisa Marcaccioli, Riccardo Mencaglia, Michele Nannarone, Vincenzo Oristanio, Clara Pastorelli, Massimiliano Piselli, Francesca Vittoria Renda, Alessia Ricci, Ludovica Romoli, Laura Sciommeri, Luigi Spitoni, Barbara Venanti, Filippo Vitali, Nicola Volpi,