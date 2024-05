Verso le elezioni, Davide Baiocco: "Tutto il mio impegno per il bene di Perugia"

Uno dei primi provvedimenti da sindaco? L’acquisto di una “tappa buchi”. Che non è un animale fantastico, ma un macchinario che ha la funzione, come il nome suggerisce, di riparare le buche delle strade nel miglior modo possibile, "nei primi cento giorni di governo le sistemiamo tutte". Davide Baiocco, candidato sindaco con la ferma volontà “di fare qualcosa di buono per Perugia”, alterna ingredienti di ampio respiro - un progetto di parco artistico e culturale ai Ponti - con soluzioni per la quotidianità nella sua proposta politica. È stato il candidato di Alternativa Popolare, poi, sul più bello si è ritrovato da solo, ma non ha certo mollato. Anzi ha raddoppiato: in sella al suo progetto, appoggiato da due liste a cui fanno capo tre realtà: Forza Perugia-Baiocco sindaco, Italexit e Alternativa Riformista. Mobilità e salute sono i punti cardinali, non i soli, dell’idea di città che l’ex calciatore biancorosso, oggi imprenditore, sta continuando a illustrare e che porterà avanti fino all’appuntamento elettorale. “I primi sondaggi probabilmente non erano troppo incoraggianti” dice, facendo riferimento anche alla scelta di Alternativa Popolare di lasciare il candidato, “ma quelli ultimi (tra cui quello commissionato dal Corriere dell’Umbria, ndr) ci danno fiducia. Io sono un calciatore, sono abituato a tenere duro, a non farmi prendere dagli entusiasmi, ma neanche a farmi abbattere alla prima difficoltà. Vado avanti con la convinzione di poter far bene alla mia città e con questo come solo obiettivo. Molti si chiedono qual è la ragione della mia candidatura. È semplice, è questa: il bene di Perugia.

Sulla mobilità, come è stato ribadito oggi alla presentazione ufficiale del programma a Bosco, nell'azienda agricola di famiglia, le criticità individuate sono duplici: quelle del trasporto pubblico, con la necessità di rendere più forti i collegamenti con le frazioni, e quello privato, circa 1.000 chilometri di strade - è stato ricordato - che necessitano manutenzione costante per la quale, ha proposto, serve potenziare il cantiere comunale per consentire interventi direttamente gestiti lungo le arterie di competenza per la manutenzione quotidiana.

Sulla salute dei cittadini, il progetto di Davide Baiocco si incontra e si sposa con quello di Alternativa Riformista di Amato de Paulis: “Abbiamo chiesto a Davide Baiocco di sostenere una nostra battaglia nel territorio perugino, che egli ha fatto immediatamente sua, sul posizionamento delle antenne telefoniche 5G a non meno di 50 metri dalla scuole, sapendo che il cervello dei bambini è particolarmente sensibile a quel tipo di onde. Le nostre, come è facile comprendere da questa proposta a difesa dei nostri giovani, sono posizioni ragionevoli e che non vanno contro la scienza in nessun modo”.

“Siamo uomini liberi e per questo con Davide potremmo prendere decisioni secondo coscienza e senza alcun tipo di diktat” ha ribadito Andrea Bindocci di Italexit.

Baiocco, che è anche allenatore, ha rimescolato la formazione e trovato nuove energie per continuare la corsa a sindaco. Con una ulteriore promessa per il dopo voto anche nel caso di un risultato diverso da quello sperato: “Se dovessi comunque rientrare come consigliere comunale, accetterò questo incarico”.