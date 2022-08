VERSO LE ELEZIONI Paragone: "Sarà il voto di un popolo deluso. Covid, commissione d'inchiesta vera"

"Stanno arrivando delle bollette care come il fuoco, e quelle che arriveranno a settembre relative ad agosto saranno ancora più care. E allora domando che giochi stiano facendo il governo e Draghi. A me sembra che stia facendo piu che altro il gioco degli speculatori. Perché alle famiglie e alle imprese le bollette arrivano care e nessuno fa nulla". Lo ha sostenuto Gianluigi Paragone a Perugia, a margine dell'iniziativa a sostegno dei candidati umbri del movimento Italexit che si è svolto ieri a Perugia.

"I risultati del voto saranno quelli di un popolo ferito, di una cittadinanza che dal fisco e alle libertà compresse, è rimasta schiacciata dalle decisioni prese insieme, da Salvini a Letta, da Forza Italia al Movimento 5 stelle, nessuno è immune o esentato da responsabilità, noi non dimentichiamo" ha aggiunto ancora. E in riferimento alla posizione del movimento contro l'Unione europea, ha sottolineato che "Il destino dell'Italia fuori dall'Europa è quello del suo recente passato, cioè andremmo a fare il bene nel mondo come sempre abbiamo saputo fare. Voglio solo ricordare quello che diceva Romano Prodi: grazie all'Europa lavoreremo in giorno in meno, guadagneremo come se avessimo lavorato un giorno in più . Mi pare proprio che sui salari e sul lavoro l'Europa abbia completamente fallito, dando solo spazio alle multinazionali e al potere finanziario". E sul covid: "Chiediamo una commissione di inchiesta su pandemia e vaccini Una commissione d'inchiesta seria e non all'acqua di rose". Lo ha sostenuto Gianluigi Paragone, leader di Italexit, a margine dell'incontro a sostegno dei candidati umbri, a Perugia.

"Di più - ha ribadito - chiediamo il reintegro dei professionisti sospesi, che sia pagato loro quanto dovuto e la moratoria di tutte le multe che sono state comminate in questo periodo".