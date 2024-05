Verso le elezioni, Massimo Monni inaugura la sede elettorale: "Qui a Fontivegge, cuore delle criticità della città"

Guarda al terzo polo e si piazza nel mezzo. Nel centro dei moderati non soddisfatti dalla candidatura di Margherita Scoccia per il centrodestra e di Vittoria Ferdinandi per il centrosinistra. Massimo Monni, tornato per dieci anni alla sua professione dopo essere stato tra i protagonisti della scena politica locale dei primi Duemila, si candida per rispondere alle sollecitazioni "di tanti amici" che hanno individuato in lui la persona giusta per riscrivere le sorti di Perugia. "C'ho pensato a lungo poi mi sono deciso". Perugia Merita è la lista civica che lo sostiene, a cui aderiscono Italia Viva, Partito Socialista Italiano e Tempi Moderni. Obiettivo, il ballottaggio, ribadisce Monni, negando accordi già siglati.

"A fronte delle due candidature principali, schiacciate su poli opposti, noi vogliamo essere il punto di riferimento perché non si sente rappresentato" ribadisce Monni che oggi ha inaugurato la sede elettorale, in via Mario Angeloni: "Una scelta non causale, perché Fontivegge è il simbolo delle criticità della città, quelle della sicurezza in primo luogo. Così come il cinema Lilli, dove ho presentato la mia candidatura, è il simbolo di quei contenitori cittadini rimasti vuoti e non utilizzati. Noi diciamo: ci siamo, conosciamo le difficoltà della città, non ci tiriamo indietro". "Il mio impegno ha velleità di carriera politica, ma è un impegno per bene città".