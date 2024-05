Verso le elezioni, la lista della Lega. Scoccia: "Da noi non c'è una donna sola al comando, siamo una squadra"

"Nom sono una donna sola al comando, ma la mia candidatura è il lavoro di una squadra di persone che ci mettono la faccia". Così Margherita Scoccia salutando i 32 candidati che compongono la lista della Lega. Candidati che sono stati presentati ieri pomeriggio al Barton Park, poche ore dopo la conclusione del primo faccia a faccia tra i concorrenti alla poltrona di sindaco. Inevitabile che a focaizzare il dibattito siano gli strascichi del confronto.

"Abbiamo fatto tanto in questi anni. Sulla sicurezza che dire? Non conosceremo nel dettaglio le droghe, ma abbiamo chi gli spacciatori è andato a cercarli come l'assessore Luca Merli. Le fragilità? Abbiamo fatto interventi inportanti, non siamo andati a parlare di pace e amore, ma abbiamo garantito interventi fattivi contro situazioni di degrado. Come all'Ottagono. Ecco, questo è un esempio lampante di partecipazione, partecipazione concreta. Abbiamo ricevuto una richiesta precisa dai cittadini e ai cittadini abbiamo dato una risposta. Abbiamo ascoltato una richiesta di aiuto e abbiamo risposto presente. Potevamo scegliere un'altra zona, dove ci avrebbe fatto comodo anche in termini di consenso per il futuro. Invece, siamo andati a intervenire dove il bisogno era maggiore, dove la richiesta era più forte". Non solo a Fontivegge ricorda ancora Scoccia.

Poi il trasporto pubblico: "Chi ha affisso i manifesti a morto, dimentica che questo sistema non è quello che abbiamo progettato noi, il nostro è altro, avrà una programmazione diversa".

E il piano regolatore? "Non lo abbiamo fatto in questi anni perché abbiamo dovuto pensare ad altro, affrontando più di un'emergenza. Prima i conti del comune, un buco di 53 milioni di euro e un disavanzo di 154 milioni. Poi i terremoti, la pandemia, le guerre alle porte di casa". "Mancavano le cavallette" chiude con una battuta, ricordando che "altrimenti il prg lo avremmo fattto prima".

"Non dimentichiamoci che il Comune di Perugia ha sofferto per una mancanza di libertà di manovra causata da scelte del passato molto negative. Un esempio? I parcheggi. Li hanno venduti a una azienda privata, hanno venduto anche l'area del parcheggio Pellini. Questa mancancanza di libertà è dovuta a chi oggi ci parla di democrazia e partecipazione. Non lo accetto".

Se c'è un rammarico? "Aver lavorato tanto e parlato poco".

I candidati della Lega:

Areni Giacomo, Bestiaccia Mauro, Blasi Omero, Boco Laura, Bracalenti Massimo, Campone Ivana, Cimadomo Anna Rosa, Dalla Prima Massimo, Ferrara Giovanni, Formica Mauro, Fracassini Veronica, Giorgetti Massimo, Guiducci Giulio, Mancini Maria Pia, Marino Antonietta, Mattioni Lorenzo, Merli Luca, Minenza Alessia, Mogini Matteo, Narducci Eva, Natale Benito, Nutarelli Simone, Orlandi Samuele, Pacifici Vincenza, Palomba Vilma, Pensi Lara, Piergiovanni Paolo, Quaranta Filomena, Rossi Roberto, Tomassini Chiara, Valigi Luca, Vinti Fabrizio