Verso le elezioni, il candidato a sindaco Margherita Scoccia si presenta alla città di Perugia: segui con noi LA DIRETTA VIDEO all'Auditorium

Dalle 16,30 in teoria dovrebbe iniziare la diretta della presentazione della candidata a sindaco di Perugia, Margherita Scoccia, centrodestra più civici, all'audiorium San Francesco al Prato. Qualche problema per la grande folla di cittadini che ha raggiunto la sala che può ospiare 600 posti a sedere e altri 400 in piedi. Per chi resta fuori le casse permetteranno di ascoltare tutti gli interventi. Per seguire la diretta video ecco i link da cliccare (Pagina FB: di Perugiatoday) - https://fb.watch/r00Fk0t2cX/