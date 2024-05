Verso le elezioni, Europee: Peppucci (Forza Italia) lancia la corsa a Bruxelles dalla sua Todi

Francesca Peppucci ha inaugurato il suo comitato elettorale a Todi, alla presenza sottosegretario al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, di Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, Andrea Romizi, coordinatore regionale di Forza Italia, Antonino Ruggiano, sindaco di Todi.

Dopo aver ringraziato tutte le persone che hanno lavorato per poter usufruire di questa sede, Francesca Peppucci ha ricordato che l’Umbria non ha avuto rappresentanti in Parlamento europeo per intere legislature e il suo lavoro è stato quindi quello di mettere i nostri territori nelle condizioni di vivere al meglio questa Europa ed avvicinarli ad essa. Peppucci ha continuato: “Abbiamo inziato a far parlare di Umbria. Siamo riusciti a portare il simbolo di Todi, il Tempio di Santa Maria della Consolazione, in Parlamento europeo. È stata una cosa incredibile, ci abbiamo messo tanto lavoro, ma in quell’occasione Todi è andata su tutte le testate, in tutte le agenzie europee. Ma abbiamo portato anche Gubbio, Spoleto, Foligno, ci sono state tante occasioni e questa è stata una parte dell’attività di promozione della nostra regione perché noi abbiamo tanto da raccontare, non solo in termini di bellezza ma in fatto di capacità imprenditoriali e molto altro. Continueremo a farlo anche nella prossima legislatura".

L’intervento di Maria Tripodi, la cui visita in Umbria si è divisa tra Gubbio e Todi, si è concentrato sull’appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno sia per quanto riguarda il Parlamento europeo sia per quanto riguarda le elezioni amministrative che “per Forza Italia sono appuntamenti importanti perché noi dobbiamo riaffermare ancora una volta il nostro essere perno di quel centrodestra che il Presidente Berlusconi ha fondato 30 anni fa. Dobbiamo ribadire il nostro peso politico all'interno del governo, ma soprattutto dobbiamo dare una prospettiva e una visione ai territori e alle giovani generazioni.”

Andrea Romizi e Raffaele Nevi, infine, hanno ricordato che Forza Italia è una forza affidabile, dotata di grande buonsenso che al governo sta facendo tanto e sta facendo dei provvedimenti che "non solo sono da sempre nel nostro Dna ma che sono stati scritti nel nostro programma di governo e che stiamo realizzando".

Oggi alle 18 a Valfabbrica, presso Via Mameli 33, verrà inaugurata la seconda sede elettorale dell’On. Francesca Peppucci per questa campagna elettorale delle elezioni europee.