Verso le elezioni, Peppucci chiude nella sua Todi: "In Europa serve costanza e amore per il proprio territorio"

Ha concluso, nella sua Todi, la campagna elettorale in vista del voto per le Europee Francesca Peppucci, europarlamentare uscente di Forza Italia, e candidata nella lista di Forza Italia – Noi Moderati, nella Circoscrizione del Centro Italia, seconda dopo Antonio Tajani, segretario nazionale del partito.

All’evento presenti i più importanti esponenti del partito, tra cui Andrea Romizi, coordinatore regionale di Forza Italia Umbria, Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, Catia Polidori, coordinatrice nazionale Azzurro Donna, Fiammetta Modena, coordinatrice provinciale di Forza Italia, Stefano Fatale, coordinatore provinciale di Terni, Laura Pernazza, presidente della Provincia di Terni, Antonino Ruggiano, sindaco di Todi, oltre ai tanti dirigenti, eletti e militanti di Forza Italia.

Durante tutto l'incontro è stata sottolineata l’importanza della fiducia riposta dal segretario nazionale Antonio Tajani, che ha voluto l'on. Francesca Peppucci nella lista elettorale subito dopo il suo nome, riconoscimento significativo anche per tutto il partito di Forza Italia Umbria. Inoltre, è stato espresso grande orgoglio per l’impegno dimostrato dal partito e in particolare dall’on. Peppucci, durante la sua campagna elettorale, svolta in maniera capillare, in primis in tutta l’Umbria e anche nelle altre regioni della circoscrizione (Lazio, Toscana e Marche).

“Ci siamo veramente impegnati tanto. Serve costanza, amore per il proprio territorio e la voglia di creare i giusti presupposti per vivere in un paese migliore, che in fin dei conti è quello che tutti noi vogliamo- queste le parole di Peppucci, durante il suo intervento - E allora cerchiamo di contribuire in questo, sentendoci tutti candidati alle prossime elezioni europee con estrema convinzione, per garantire che Forza Italia, l’unica forza politica all’interno del gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE) capace di incidere a livello europeo, possa continuare ad avere una voce forte a tutela dei territori e delle nostre necessità”. Ha poi ringraziato i numerosi partecipanti e ha ribadito l’importanza e il valore del lavoro svolto.

Il partito di Forza Italia esprime vicinanza e gli auguri più sinceri a Peppucci per le prossime elezioni dell’8 e 9 giugno, certo di un ottimo risultato, e anche la propria gratitudine per l’impegno dimostrato nel rappresentare al meglio gli interessi della comunità umbra e dell’Italia, all’interno del Parlamento Europeo.