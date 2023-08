Verso le amministrative, Preiti e Mori in regia per il rilancio di Italia Viva: "Lavoriamo ad un centro liberaldemocratico"

“La proposta politica per le prossime amministrative si deve arricchire di nuove idee, nuove forze e nuovi progetti concreti in grado di rispondere pienamente alle esigenze dei cittadini e ridare smalto e futuro alle nostre città e alla regione”. Così esordiscono i coordinatori provinciali di Italia Viva Perugia, Nicola Preiti ed Emanuela Mori, (nella foto a destra in basso) e il coordinatore provinciale di Italia Viva Terni, Massimo Gnagnarini. “Uscire dalle contrapposizioni ideologiche bipolari – proseguono Preiti, Mori e Gnagnarini – e costruire una proposta riformista concreta in grado di affrontare i problemi della sanità, delle infrastrutture, dello sviluppo sostenibile, di ridare smalto e linfa culturale nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico diffuso, per rendere attrattiva e protagonista l’Umbria e le sue città".

E ancora: "Italia Viva è un partito impegnato a livello nazionale a migliorare la vita dei cittadini e modernizzare questo Paese, combattendo ogni deriva sovranista e populista sia di destra che di sinistra. Anche in Umbria il progetto di Italia Viva, coerentemente con l’approccio nazionale, intende contribuire alla crescita di un centro riformista, liberal-democratico, autonomo, in grado di spostare il confronto con le altre forze politiche sui problemi reali della nostra regione e delle città. Senza alcuna pregiudiziale ideologica”.

“Con questa visione, e forti delle nostre idee e valori – spiegano ancora itre coordinatori provinciali –, siamo pronti ad affrontare le prossime scadenze elettorali amministrative del 2024 nei maggiori comuni con il nostro simbolo. Con questo approccio ci confronteremo con le altre forze e lavoreremo per costruire le migliori alleanze possibili per dare sostanza a una proposta riformista seria in grado di dare risposte ai cittadini e migliorare la qualità della vita delle nostre città. Ci interessano poco le intese e le alleanze precostituite su base ideologica fatte contro qualcuno e non per i cittadini. E ancor meno partecipiamo, anzi ci dissociamo da iniziative e manovre di posizionamento d’area, condotte da soggetti che non rispettino l’identità e l’autonomia di Italia Viva. Le alleanze a cui parteciperemo dovranno essere coerenti e con progetti chiari. Di questo riteniamo che i cittadini abbiamo bisogno e diritto”.