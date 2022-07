Verso l'elezioni, Azione Umbria continua a crescere e radicarsi: altro ex amministratore dell'Altotevere entra nel partito

Azione Umbria del segretario regionale Giacomo Leonelli continua a radicarsi sul territorio e trovando anche adesioni importanti: l'ultimo arrivato nel contenitore dei liberali-democratici è Vincenzo Tofanelli ex presidente del consiglio ed ex assessore comunale di Città di Castello, figura molto nota e legata alla città tifernate e al suo comprensorio. Tofanelli aveva lasciato il Pd dopo 14 anni di impegno nello scorso giugno e dopo questo periodo di riflessione ha deciso di rimettersi in gioco con il Movimento di Calenda.

“Benvenuto a Vincenzo Tofanelli, che vanta un percorso riformista che ci aiuterà a radicare ulteriormente il nostro partito sul territorio”, ha dichiarato il segretario provinciale, l’avvocato Mirko Ceci, anche lui ex PD. Insieme a lui, si unisce tutto il gruppo di Umbria in Azione con il benvenuto del segretario regionale, Giacomo Leonelli.

“La crisi di governo e lo scioglimento delle Camere - ha spiegato Tofanelli -conseguenze dirette dei ricatti dei Cinquestelle e della destra, hanno confermato la necessità di superare la deriva populista e sovranista. Ho scelto di aderire ad Azione perché credo che in tutta Italia vada rafforzata l’area riformista e liberal-democratica, e questo partito si candida autorevolmente a costruire quello spazio. La leadership di Carlo Calenda conferisce al progetto credibilità e autorevolezza". L'ex assessore vuole dare il proprio contributo su una serie di tematiche come infrastrutture, scuole sicure, transizione ecologica che eviti contrasti ideologici anti industriali.