Verso il voto - L'avvocato Silvia Ceppi in campo: "Riqualificazione urbanista degli spazi abbandonati, sicurezza e servizi per le donne"

Le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno (abbinate alle Europee) hanno stimolato una nuova partecipazione. In particolare è stata la categoria degli avvocati che visto un’altra percentuale di candidati al consiglio comunale di Perugia. Silvia Ceppi, avvocato, consigliere dell’Ordine di Perugia, membro del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, promotrice di Point Donna, uno sportello dedicato alle donne che cercano di inserirsi nel mercato lavorativo, ha raccolto questa sfida, candidandosi nella lista di Fratelli d’Italia.

Perché la scelta di candidarti?

“Perché ritengo che ognuno di noi, in base alle proprie competenze, debba contribuire al miglioramento del contesto in cui vive”.

Perché adesso?

“Perché ritengo di avere acquisito nei vari settori in cui opero l'esperienza sufficiente per poter essere utile alla comunità”.

Cosa può fare un avvocato per la città?

“Un avvocato è chiamato continuamente a risolvere problemi, creando strategie per il raggiungimento degli obiettivi voluti. Questo modo di operare può essere utile per l'amministrazione della nostra città”.

Come vedi Perugia?

“Vedo una città che sta attraversando una fase importante di crescita. L'amministrazione di centrodestra è riuscita a risanare il buco di bilancio, che aveva ereditato dalle precedenti amministrazioni; da ora in avanti, quindi, si potranno investire risorse per migliorare la nostra città, creando ulteriori servizi e rendendo Perugia una città più vivibile e funzionale”.

Come la vorresti?

“Vorrei una Perugia che valorizzi, allo stesso modo, tutti i suoi territori, dal centro fino alle periferie più lontane. Vorrei una Perugia che volga la propria attenzione alla riqualificazione urbanistica, anche con il recupero di spazi urbani vuoti, con anche riprogettazione partecipata dei borghi e dei quartieri e delle frazioni pensando al miglioramento della vita delle persone con spazi di socialità e vivibilità. Vorrei una città sicura, anche attraverso una polizia di prossimità; Vorrei una città che investa nelle politiche di genere, creando servizi dedicati alle donne che vogliano intraprendere una attività lavorativa e questo perché il lavoro è uno strumento essenziale anche per il contrasto alla violenza di genere”.

Prima cosa se venissi eletto?

“Non ho una risposta precisa a questa domanda. Posso solo dire che se venissi eletta metterò nella funzione che sarò chiamata a svolgere tutto l'impegno che sono solita mettere in quello che faccio”.

Un appello agli indecisi e a chi non vota più?

“Le persone dovrebbero capire che la ‘cosa pubblica’ è di tutti. Tutti noi abbiamo il diritto ed il dovere di occuparci dell'amministrazione della nostra città, perché è il posto in cui viviamo, è la nostra ‘casa’. E questo viene fatto, in primo luogo, scegliendo le persone che riteniamo siano in grado di rappresentarci nel miglior modo. Non farlo non è un modo di esprimere un dissenso, ma vuol dire semplicemente non avere a cuore ciò che ci appartiene”.