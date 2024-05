Verso il voto - "Continuità nell'azione di governo cittadino e per contribuire allo sviluppo della comunità"

Imprenditrice e amministratrice, sia come assessore nella prima giunta Romizi e poi come consigliere comunale negli ultimi cinque anni. Cristiana Casaioli intende proseguire nel suo impegno politico per la città e si sottopone al giudizio degli elettori nella tornata di voto dell’8 e 9 giugno.

Perché questa scelta di ricandidarsi?

“Mi candido nuovamente perché credo fermamente nel potenziale della mia città e nel mio impegno a servire i suoi cittadini. Nel corso del mio mandato precedente come assessore al Commercio, all'Artigianato e alla Mobilità della prima giunta Romizi, ho lavorato con dedizione per migliorare la qualità della vita a Perugia. Mi sono costantemente posta la domanda su come potessi contribuire al miglioramento della città, e ho trovato molte risposte concrete attraverso progetti come il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Questo piano mira a favorire l'uso dei mezzi pubblici anziché dell'auto privata, riducendo l'inquinamento e promuovendo uno stile di vita più sostenibile per tutti i cittadini. Mi candido di nuovo con la lista civica 'Progetto Perugia' perché desidero continuare a mettere la mia esperienza al servizio della comunità, in particolare nel campo della mobilità, per contribuire a rendere Perugia una città ancora più accessibile e vivibile per tutti”.

Cosa può fare ancora per la città?

“La città può ancora compiere molti passi avanti per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e promuovere lo sviluppo sostenibile. Ho a cuore la salute dei cittadini e per questo, ad esempio, si potrebbe continuare l'attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e promuovere politiche che favoriscano l'uso del trasporto pubblico e la mobilità dolce, come il potenziamento delle piste ciclabili e la creazione di zone a traffico limitato. Questo migliorerebbe la qualità dell’aria e ridurrebbe il rischio di incidenti. Inoltre, sarebbe importante concentrarsi sulla rigenerazione urbana di quartieri, come San Sisto, e delle periferie meno sviluppate, migliorando le infrastrutture e creando spazi verdi accessibili a tutti. Sul fronte economico, la semplificazione delle procedure amministrative per le imprese e la promozione di iniziative innovative potrebbero favorire la crescita economica e l'occupazione locale, incentivando l’uso di fonti rinnovabili, la costituzione di gruppi di autoconsumo e le comunità energetiche. Infine, investire nell'attrattività turistica attraverso eventi, attività culturali ed gastronomiche potrebbe non solo incrementare il turismo, ma anche contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città. Per fare tutto questo, intendo porre al primo posto il dialogo e l’ascolto dei cittadini”.

Come vede la Perugia di oggi?

“La Perugia di oggi è sicuramente una città migliore, che ha avuto una trasformazione positiva. Numerosi progetti e iniziative sono stati messi in atto, cambiando radicalmente il volto della città. Penso alla Perugia Ultradigitale, che ha reso la città la più cablata d'Italia, all'ammodernamento dell'illuminazione pubblica, e alla riapertura di importanti luoghi culturali come San Francesco al Prato e il Mercato Coperto. La riqualificazione di beni monumentali tramite l'Art Bonus è un altro segno tangibile di progresso. Inoltre, l'incremento delle risorse investite nel sociale, quasi triplicate rispetto al 2014, dimostra un impegno concreto per il benessere dei cittadini. Tutto ciò è stato realizzato attraverso un dialogo costante con la comunità, nonostante le precarie condizioni di bilancio e le emergenze che la città ha affrontato, come il terremoto del 2016, la pandemia e la crisi energetica. Questi successi evidenziano il potenziale e la resilienza della città di Perugia, che guarda fiduciosa verso un futuro ancora più luminoso”.

Come la vorrebbe?

“Vorrei continuare su questo percorso di miglioramento per rendere la vita in città ancora più piacevole. Immagino una Perugia dove l'aria è più pulita e le strade sono meno congestionate. Vorrei un trasporto pubblico ecologico e veramente utile ai cittadini, per una città accessibile a tutti, con meno auto e più spazio per vivere. Desidero una città che prosegua il suo sviluppo economico, offrendo più opportunità di lavoro per i giovani talenti e promuovendo imprese sostenibili. Vorrei vedere tanti turisti accolti in una città che li incanta con la sua bellezza e la sua ospitalità e con i suoi eventi”.

Prima cosa se venisse eletto?

“Se venissi eletta, la mia priorità sarebbe sviluppare politiche che migliorino il modo in cui i cittadini si spostano in città. Questo includerebbe l'implementazione di una rete efficiente di trasporto pubblico, la sostituzione dei mezzi pubblici con quelli a basso impatto ambientale, e il potenziamento delle piste ciclabili per creare circuiti sicuri e accessibili. Vorrei anche introdurre la figura del mobility manager nelle aziende e negli enti, per creare piani di spostamento casa-lavoro e casa-scuola che siano realmente convenienti per i cittadini. Queste misure non solo migliorerebbero la qualità dell'aria e ridurrebbero il traffico, ma anche promuoverebbero uno stile di vita più sano e sostenibile per tutti i residenti della città”.

Un appello agli indecisi e a chi non vota più.

“Gli direi: Caro cittadino, ti invito a considerare come ogni voto conta e che proprio con il voto ogni cittadino ha il potere di influenzare il destino della nostra città. Esprimere il proprio voto non è solo un dovere civico ma un'opportunità per scegliere il futuro della nostra comunità. Anche un singolo voto può fare la differenza, fai quindi la differenza”.