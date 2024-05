Verso il voto - L'avvocato Michele Nannarone di nuovo in campo: "Sogno la cittadella giudiziaria e una nuova casa per il Grifo"

Avvocato, già consigliere dell’Ordine dal 2012 al 2019, consigliere comunale uscente di Fratelli d’Italia e capo gruppo a Palazzo dei Priori oltre che Presidente della I commissione consiliare permanente, grande tifoso del Grifo. Michele Nannarone si ricandida in consiglio comunale a Perugia con Fratelli d’Italia a sostegno di Margherita Scoccia.

Avvocato, perché ricandidarsi?

“La mia disponibilità a ricandidarmi? Evito di utilizzare slogan o frasi fatte tanto di moda in questo periodo (‘mi voglio mettere a disposizione dei cittadini’, ‘amore eterno ed infinito alla città’) perché trovo inutile ogni forma di autopromozione. Posso affermare che il motivo principale alla base della mia ricandidatura è legato alla figura scelta per guidare la nostra coalizione di centro-destra, e cioè Margherita Scoccia. Ho avuto il piacere in questi ultimi 5 anni a Palazzo dei Priori di conoscerla bene e ne ho apprezzato le doti umane e professionali. Margherita Scoccia a mio avviso è titolare delle ‘4 C’ (pochi in politica possono vantarle una di questi è sicuramente il presidente del consiglio Giorgia Meloni), cosa sono le ‘4 C’? Capacità, Competenza, Coraggio e Coerenza”.

Cosa può fare un avvocato per Perugia?

“Tanti colleghi hanno ricoperto ruoli importanti in politica (basti pensare al nostro attuale sindaco Andrea Romizi). Certamente la qualifica professionale di avvocato, per la formazione acquisita nell’orientarsi all’interno del vasto arcipelago legislativo rappresenta un vantaggio (l’ho potuto constatare direttamente in questi ultimi 5 anni soprattutto all’inizio della consiliatura ove alcuni consiglieri si rivolgevano a me, come ad altri avvocati presenti in consiglio, per ottenere delucidazioni e chiarimenti normativi). Nel mio caso credo che le competenze possedute (e maturate nel tempo) sono risultate un vantaggioso ausilio nella gestione (come presidente) della I commissione consiliare. Non a caso negli oltre 35 regolamenti approfonditi modificati o elaborati (ricordo il grande lavoro svolto nella modifica e aggiornamento dell’importantissimo regolamento del consiglio comunale) siamo riusciti a concludere i lavori con voto unanime (quindi anche dell’opposizione) per quasi il 90% dei casi”.

Come vedi la città oggi?

“Non posso che utilizzare i concetti espressi durante l’ultimo consiglio comunale e cioè che il secondo mandato Romizi ha riconsegnato ai cittadini un Comune sano ed in crescita. Ci siamo liberati di quel fardello derivato dal disavanzo accumulato negli anni precedenti (il cosiddetto ‘buco di bilancio’ creato e consolidato dalle precedenti amministrazioni di sinistra). Per la prima volta il Comune ha registrato un avanzo positivo (oltre 5 milioni e mezzo). Nonostante la necessità di risanare il ‘buco di bilancio’ tutti gli indicatori e i dati finanziari sono positivi: l’indebitamento pro capite è passato da 945 euro del 2014 a 564 euro del 2023, risultano fortemente incrementati i fondi per il sociale (passati da 9 milioni del 2014 ai 22,6 del 2024) così come gli investimenti per le opere pubbliche (piano triennale 2012 /2014 prevedeva risorse per 24,5 milioni di euro elevanti nel piano triennale 2023/2025 a 125,8 milioni)”.

Come vorresti Perugia e cosa farai come prima cose se eletto?

“Riallacciandomi a quanto appena detto anche i dati e i numeri del turismo sono davvero ottimi e lusinghieri con incrementi importanti sia per Perugia che per l’Umbria. Nel ricordare che il turismo è una risorsa fondamentale per il tessuto economico-sociale della città, credo si debba continuare ed insistere su tutte quelle iniziative già intraprese (come il potenziamento dell’aeroporto) per migliorare l’accessibilità alla nostra regione e città, sviluppando altresì ogni tipo di progetto che permetta di aumentare ancora di più l’attrattività del nostro territorio. Non è possibile individuare ‘una prima cosa da fare’, porteremo avanti il Programma di Margherita Scoccia. Personalmente sono due le grandi opere che mi stanno a cuore la Casa del Grifo (un nuovo Curi moderno e ospitale per il tifosi e i cittadini) e la realizzazione della ‘cittadella Giudiziaria’ (scopo che costituiva obbiettivo da me perseguito fin da quando ero membro del Consiglio dell’Ordine degli avvocati). Non è casuale che in uno dei miei primissimi interventi in consiglio comunale – settembre 2019 - trattai l’argomento. L’interesse di Fratelli d’Italia nei confronti di questa opera pubblica ha trovato conferma nella recente visita del ministro Nordio”.

Un appello agli indecisi e ai non votanti.

“Il voto è il massimo esercizio di democrazia quindi invito tutti a recarsi alle urne soprattutto chi intende sostenere la nostra coalizione e Margherita Scoccia. Agli indecisi rivolgo un invito: concentratevi sulla persona di Margherita e sulle sue doti di serietà intellettuale e politica (oltre che al suo programma) e non avrete più dubbi sul candidato da sostenere per la carica di sindaco del Comune di Perugia”.