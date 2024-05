Verso il voto - "Una città attenta all'altro e inclusiva, con opportunità di lavoro e svago per i giovani"

Federico Depretis, classe 1994, perugino ed “elcino”. È avvocato dottorando in Scienze Giuridiche, oltre che calciatore dilettante. Di lui dice: “Ho sempre amato la mia città e, per questa ragione, spero di poter fare il massimo per servirla” presentandosi alle prossime elezioni comunali con “Pensa Perugia” in appoggio a Vittoria Ferdinandi.

Perché questa scelta di candidarsi?

“La scelta di candidarmi è stata presa, dopo attenta riflessione, a seguito della proposta fattami dai coordinatori della lista ‘Pensa Perugia’”.

Perché adesso?

“La proposta della candidatura mi ha colto in un momento in cui ho sentito che avrei potuto riversare il mio impegno per aiutare la coalizione di Ferdinandi, attorno alla quale ho percepito grande entusiasmo”.

Cosa può fare un avvocato per la città?

“Un avvocato può fare ciò che chiunque altro potrebbe fare per il bene della città: i veri ingredienti sono passione e impegno nel servirla”.

Come vede Perugia?

“Da parte di ragazzi e ragazze che sono andati fuori regione, sento spesso dire che vorrebbero tornare a Perugia perché la qualità della vita è buona, ma che il vero problema sta nella mancanza di opportunità lavorative e nella scarsità di attività con cui arricchire il proprio tempo libero. Insomma, come una cittadina di provincia amena in cui tornare per vivere più tranquilli rispetto alle grandi città”.

Come la vorrebbe?

“Tra le altre cose, come una città che torni ad avere una vocazione universitaria, internazionale e culturale e che sia in grado di ‘trattenere’ i propri e le proprie giovani dando loro opportunità di livello. Riprendendo gli spunti di Ferdinandi, la vorrei anche come una città attenta all'altro e all'inclusione”.

Prima cosa se venisse eletto?

“Una mozione al fine di potenziare la mobilità serale e notturna”.

Un appello agli indecisi e a chi non vota più?

“Agli indecisi dico: l'alternanza amministrativa può essere un bene e segna lo stato di buona salute di una comunità. Invito invece chi non vota a tornare a farlo perché votare è un rito democratico essenziale”.