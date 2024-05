Candidati sindaci a confronto con gli avvocati perugini: il calendario degli incontri

L'Ordine degli avvocati di Perugia ha organizzato un ciclo di incontri con i cinque candidati a sindaco del Comune di Perugia "ritenendo importante avere consapevolezza, come cittadini, dei rispettivi programmi e, come avvocati, avere un confronto su alcuni temi afferenti allo svolgimento quotidiano della nostra attività professionale" si legge in una nota dell'Ordine.

Gli incontri si svolgeranno sulla base del seguente calendario presso la nuova sede dell’Ordine degli avvocati di Perugia, Sala Auditorium di Palazzo Friggeri, piazza IV Novembre 36:

MARGHERITA SCOCCIA 28 maggio 2024 ore 12;

DAVIDE BAIOCCO 28 maggio 2024 ore 15;

VITTORIA FERDINANDI 28 maggio 2024 ore 17.30;

LEONARDO CAPONI 29 maggio 2024 ore 11;

MASSIMO MONNI 29 maggio 2024 ore 12.

Gli incontri saranno moderati dal presidente dell'Ordine Carlo Orlando.