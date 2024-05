Verso il voto - Consumo di suolo e cambiamenti climatici, in campo l'avvocato specialista di questioni ambientali

Avvocato esperto in diritto del lavoro, cultore del diritto civile, ambientale, agroalimentare e sportivo. Interessato alle questioni ecologiche si è impegnato attivamente nella tutela dell’ambiente, partecipando a movimenti come “Fridays For Future” e collaborando con enti come “Legambiente”. Gabriele Castagnoli ha deciso di dare un senso civico e politico alla sua esperienza e conoscenza, presentendosi alle elezioni comunali nella lista “Orchestra per la Vittoria”.

Perché questa scelta di candidarsi?

“Gli anni di studio e pratica del diritto, accompagnati da quelli all’interno delle varie realtà ecologiste locali, mi hanno portato a maturare una coscienza civica che mi impone di offrire un contributo per far fronte alle esigenze della città in cui vivo e che ho a cuore, a maggior ragione in tempi di crisi sistemiche e ideologiche come quelli in cui ci troviamo. Il nostro territorio è sottoposto a importanti stress – consumo di suolo e cambiamenti climatici in primis – e soffre di un patologico deficit di interesse da parte della popolazione rispetto alle questioni di pubblico rilievo, di cui l’astensionismo è il sintomo più evidente. Queste criticità devono essere risolte attraverso una decisa svolta tanto in termini di maggiore trasparenza e partecipazione, quanto in termini di iniziative coinvolgenti la cittadinanza quali, su tutte, la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Sostenibili e dei sistemi di relazionalità sociale e coscienza ecologica ad esse correlati. Non nascondo, però, che buona parte delle motivazioni che mi hanno spinto a presentarmi sono legate al pensiero e all’entusiasmo di Vittoria e dei miei compagni di viaggio dell’Orchestra; un progetto nuovo, positivo, dove la politica è solo parte di un disegno di coinvolgimento civile molto più grande, essenziale sia per contrastare l’isolazionismo e la superficiale iperconflittualità del nostro presente, sia per sviluppare un modello virtuoso di prevenzione del disagio e della frustrazione che spesso si generano nelle persone quando sentono di subire decisioni poco trasparenti e ‘calate dall’alto’. Alla base della scelta di candidarmi c’è proprio questo aspetto, centrale nel programma dell’Alleanza: il significato insito nella partecipazione per lo sviluppo di una popolazione sana in una democrazia sana, la coscienza di quanto edificante sia per la vita democratica di una comunità poter fare affidamento su persone che offrono genuinamente il proprio tempo e le proprie competenze al servizio delle altre. È importante ricordare che i Comuni rappresentano le fondamenta, l’ossatura basilare del sistema democratico e istituzionale italiano: se i Comuni non funzionano, non funziona lo stato di diritto. Le scelte politiche degli enti territoriali ricadono in maniera diretta e tangibile sulla vita di cittadini e cittadine. È quindi essenziale garantire un costante e strutturale contatto tra istituzioni e popolazione. E di questo intento programmatico noi dell’Orchestra siamo la plastica rappresentazione”.

Perché adesso?

“Viviamo in un periodo burrascoso e complicato. Perugia, come l’Italia nel suo complesso, ha la fortuna di trovarsi in una parte di mondo in cui a cittadini e cittadine sono ancora garantiti standard di libertà, salubrità dell’ambiente e benessere molto al di sopra di quelli spettanti a miliardi di altre persone nel pianeta. L’interconnessione (sociale, economica, finanziaria, tecnologica, ecologica) nella quale siamo immersi, tuttavia, obbliga a non crogiolarsi in false sicurezze. Da anni ormai, anche Perugia risente degli effetti negativi causati dalla strutturale instabilità globale, i cui esiti restano incerti. I risultati di ciò sono sotto gli occhi di tutti; perlomeno di chi ha il tempo e la volontà di fermarsi ed osservare. Per tempi nuovi e nuove sfide, serve uno sguardo nuovo, che sappia trasformare i problemi dell’attualità in opportunità di sviluppo sano e prosperità futura. Questo sguardo l’ho visto in Vittoria, e lo vedo ogni giorno nelle persone con cui condivido questo percorso elettorale e che ci sostengono”.

Cosa può fare un avvocato per la città?

“Tantissimo. Ci si è ormai abituati all’immagine dell’avvocato solo come figura professionale finalizzata, nella migliore delle ipotesi, a risolvere scaltramente questioni giuridiche e burocratiche a fronte di un compenso. Ma un avvocato è molto di più. Un avvocato è, prima di tutto, un giurista. ‘Ius est ars boni et aequi’. Questa celebre definizione della filosofia del diritto classica (Ulpiano che cita Celso) rappresenta un faro per ogni avvocato nel proprio agire sociale. Il diritto è ‘arte del buono e del giusto’: la tecnica per irrorare la società di giustizia ed equità. Anche la politica è, a sua volta, ‘un’arte’: la teoria e la pratica che le istituzioni devono padroneggiare per organizzare e dirigere nel modo migliore la vita pubblica, amministrando le risorse del territorio per il bene e nell’interesse di coloro che rappresentano. Un avvocato, in questo senso, deve mettere a servizio della comunità le proprie competenze, vestendo i panni di umile giureconsulto, attingendo a piene mani tanto dalla sapienza codicistica e giurisprudenziale, quanto dai valori e dai principî che permeano la categoria, non smettendo mai di studiare, di interfacciarsi con i professionisti degli altri ordini e con i rappresentanti del mondo imprenditoriale, sindacale e associativo, cercando sempre le soluzioni più adatte a garantire benessere e prosperità per le cittadine e i cittadini di tutto il vasto territorio comunale”.

Come vede Perugia?

“Con gli occhi di chi ci è nato e cresciuto, di chi ci ha studiato e ora ci vive e lavora. Con gli occhi di chi la ama, profondamente. La città ha tanti punti di luce ed è ancora in grado di destare meraviglia. Ma gli elementi di criticità, purtroppo, non mancano; a partire dal consumo di suolo e dalla mobilità (sia su gomma che pedonale), passando per la gestione delle aree verdi e il degrado di molte aree urbane e periurbane, giungendo infine all’evidente scollamento sociale (e, quindi, anche economico, occupazionale e nell’offerta di servizi pubblici) tra ‘Città Compatta’ e frazioni periferiche, tra giovani e meno giovani, tra ‘autoctoni’ e ‘forestieri’. Perugia dà la sensazione di una città che più che aprirsi al futuro – che sarà giocoforza variegato e ricco di sfumature – si arrocca sulle proprie ataviche – e, per certi versi, monocromatiche – convinzioni”.

Come la vorrebbe?

“Sicuramente più ‘verde’, nei fatti e non solo a parole. Dall’ultimo rapporto ISPRA l’Umbria ha consumato suolo per 120 campi da calcio, con un più 44% rispetto al 2021. Perugia è la città in testa nella classifica regionale con 5.092 ettari di suolo consumato nel 2022, con un incremento annuale del fenomeno dal 2020 al 2021 di 11 ettari. Anche nell’ottica di rendere il territorio quanto più resiliente agli eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, è essenziale smettere di cementificare terreno fertile e implementare piani di adattamento e di gestione virtuosa del patrimonio naturale cittadino. Ciò permetterà, da un lato, di preservare la bellezza dell’ambiente urbano, dall’altro di valorizzarne la funzionalità sia in termini di benefici ecosistemici per la cittadinanza che di attrattività per turisti e imprese interessate ad investire nei settori della ‘green/blue economy’. Questa pianificazione, delineata in modo eccellente nel programma dell’Alleanza, si connette con tutte le altre componenti della realtà locale, nell’ottica di strutturare una città più viva, più coesa, più sana e sostenibile. Desidero una Perugia che, conservando la sua storia e le sue tradizioni, sappia esaltarle nel segno della coerenza, della contemporaneità e della comprensione delle complessità”.

Prima cosa se venisse eletto?

“Farmi portavoce di un robusto programma di promozione e sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali. Porre il Comune di Perugia come ente capofila per la loro diffusione. Dotare ogni abitante, associazione e piccola-media impresa di ogni quartiere della città e di ogni frazione del territorio comunale di una CERS nella quale entrare a far parte: come produttore, come consumatore o come entrambi. Il tema dell’energia rappresenta una questione enorme e sfaccettata, che tocca questioni di natura economica, ambientale, tecnologica e giuridica. È pertanto necessario che il Comune sappia pianificare e agire attraverso strumenti interdisciplinari e intersezionali: partendo dalle basi tecniche (sia ingegneristiche, che amministrative), sviluppare coscienza collettiva sulle modalità pratiche di partecipazione e sui benefici (sia economici che ambientali e sociali) dell’entrare a far parte di una CERS, realizzando gradualmente, nei vari territori, gli interventi più adeguati alle loro caratteristiche e peculiarità, con l’obiettivo di includere tutta la popolazione residente. Grazie al lungo percorso partecipativo e alle competenze al nostro interno, Orchestra per la Vittoria, in concerto con tutte le altre componenti della coalizione, sta sviluppando un programma serio e lungimirante in questo senso. Nel mio piccolo, sto organizzando un evento sul tema per il 20 maggio, con la speranza di posare la prima tessera di un mosaico che possa portare alla diffusione delle CERS non solo in tutte le realtà del Comune di Perugia, ma anche in quelle dei Comuni limitrofi”.

Un appello agli indecisi e a chi non vota più?

“L’astensionismo spesso si accompagna al disincanto nei confronti della vita, all’isolamento e alla mortificazione di aspirazioni che vadano oltre il rientro a casa, dopo una giornata di lavoro sottopagato, per rifuggire paure e preoccupazioni della realtà quotidiana attraverso l’evasione in quella virtuale (di qualsiasi genere essa sia). Vittoria e il bellissimo movimento che la circonda sono un grande viatico nel riscoprire il proprio ruolo di parte significativa della società civile e di una comunità perugina che, senza bisogno di sfarzo e ostentazione, sa offrire tanto in termini umani, relazionali ed emotivi. Il mio appello a chi non vota è un semplice invito: ascoltate la voce e i contenuti di Vittoria, partecipate agli eventi dell’Orchestra. Sono certo che in voi si riaccenderà una scintilla di interesse e voglia di far parte di un magnifico cambiamento. Agli indecisi e alle indecise suggerisco di fare lo stesso, ma aggiungo anche la richiesta di fare un piccolo sforzo ulteriore e trovare un’ora, magari nei fine settimana, per dare una letta ai programmi elettorali. Il nostro è stato il frutto di un complesso, ma bellissimo percorso di partecipazione civica ed è scaricabile in due versioni (intera e sintetica) alla pagina di Vittoria Ferdinandi. L’invito alla lettura è naturalmente esteso anche ai programmi delle altre coalizioni, se e quando disponibili. Mai dimenticare il valore dei contenuti: le parole creano il pensiero. Il voto ‘intuitu personae’ non può esaurire i parametri con cui sancire il patto tra elettorato attivo e passivo. I programmi, insieme ad un’informazione trasparente e incondizionata, sono la cartina al tornasole che consente di valutare la bontà di un’esperienza politica e di giudicare, a fine mandato, la veridicità delle promesse e la coerenza nell’operato degli eletti. Quindi, nell’indecisione, premiate la sincerità e l’onestà intellettuale, favorendo la parte politica che ha espresso le idee più brillanti e funzionali alle esigenze della Perugia che volete”.