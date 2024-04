Verso il voto - Calcio, musica e diritti, la Perugia che sarà secondo l'avvocato Marco Brusco

Avvocato, musicista, giudice sportivo, Marco Brusco, da 40 anni a Perugia ne ha visto i cambiamenti e ha deciso di fare un altro passo, importante, per la sua città d’adozione e candidarsi con la lista “Scoccia Sindaco – Perugia Civica” con un programma che punta sulla legalità, la trasparenze e la difesa dei diritti dei cittadini e di Perugia.

Perché questa scelta di candidarti?

“La politica, intesa come mettersi in discussione ed al servizio della comunità, mi ha sempre affascinato e l’ho sempre seguita attentamente. In gioventù, parlo del periodo universitario, verso la fine degli anni ‘80, ho fatto parte del movimento giovanile della democrazia cristiana. Poi ho rinunciato alla ‘politica attiva’ per dedicarmi, anima e corpo, alla professione forense. Ma ovviamente ho continuato a seguire sempre con estrema attenzione gli sviluppi della politica, sia a livello nazionale che locale, collocandomi idealmente sempre nell’area del centro-destra”.

Perché proprio adesso?

“Ho deciso di candidarmi, per la prima volta, solo adesso perché ritengo che, arrivato alle soglie dei 60 anni (58 per la precisione) potrei dedicarmi alla politica con un bagaglio di esperienza e di competenze che prima non avevo”.

Cosa può fare un avvocato per la città?

“Credo che possa fare tanto. Se è vero che l’entusiasmo, gli ideali politici e la voglia di fare siano imprescindibili per l’attività politica è altrettanto vero che conoscere l’ordinamento giuridico ed il suo funzionamento, sia altrettanto importante. Saper ‘leggere’ una norma, saperla interpretare e raccordare con altri istituti dell’ordinamento costituisce un ‘momento’ imprescindibile dell’attività politica. Inutile pensare di poter fare questo o quello per la città, se non si conosce ciò che è possibile giuridicamente e ciò che non lo è. Ma, più in generale, credo che, soprattutto a livello locale, chiunque decida di candidarsi provenendo dal mondo lavorativo, soprattutto se svolto seriamente e con dedizione, possa apportare qualcosa di importante in termini di esperienza, di capacità e di conoscenza”.

Come vedi Perugia?

“Benino. Sicuramente meglio di 10 anni fa, quando se ne parlava soltanto (o, comunque, prevalentemente) in termini negativi. Ricordo che all’epoca, nei media nazionali, si parlava di Perugia come di capitale della droga. Non si può dimenticare quel titolo comparso nel febbraio del 2012: Perugia ‘capitale dell’eroina’. L’inchiesta de ‘Gli intoccabili’ su La7: «La città è complice». Sembrava incredibile. Soprattutto considerando che Perugia e l’Umbria in generale è stata sempre considerata un’isola felice. In ogni caso, per onestà intellettuale, non bisogna fare l’errore di equiparare i problemi della criminalità con l’inadeguata azione amministrativa del comune. Il contrasto della criminalità compete in primis alle forze dell’ordine ed alla magistratura anche se è innegabile che il Comune può fare tanto (rectius: deve) per rendere la città più vivibile, per aiutare la fasce più disagiate, per rafforzare i controlli nelle ‘zone franche’ delinquenziali che inevitabilmente si vengono a creare nelle città”.

Come la vorresti?

“La vorrei più vivibile e con minore microcriminalità. Soprattutto vorrei che il centro storico tornasse ad avere il ruolo che gli compete. Se è vero che fino all’inizio degli anni ‘90 tutto passava per il centro e che è stato necessario decentrare molti uffici e molte attività per evitare l’ingolfamento dello stesso, è altrettanto vero che non si può rischiare la desertificazione dello stesso. Un centro storico così bello ed elegante deve vivere tutto l’anno e non solo durante il periodo di Umbria Jazz, di Pasqua e dei vari ‘ponti’ che si presentano ogni anno. A mio avviso la giunta Romizi ha lavorato molto bene in tal senso ma è ovvio che ci sia ancora tanto da fare. Ma ovviamente non esiste solo il centro. Anche nelle frazioni si può fare di più. Ed ancor più si deve fare nella zona stazione di Fontivegge che continua ad essere sempre più malfrequentata soprattutto nelle ore serali”.

Prima cosa da fare in caso di elezione?

“Idee ne avrei veramente tante, ma non vorrei passare per presuntuoso. È ovvio, infatti, che una persona da sola può fare poco. Ma è anche vero che se si è determinati si può contribuire a costruire qualcosa di importante. Sono tantissime le realtà della nostra città meritevoli di attenzione. Mi riferisco, per esempio, alle società sportive. Il ruolo di giudice sportivo regionale che rivesto, ormai, da 30 anni mi ha fatto toccare con mano l’importanza delle società di calcio e di quelle sportive in generale. Esse costituiscono dei veri e propri centri di aggregazione sociale assolutamente trasversali ed un incredibile strumento di integrazione. Sicuramente meritano molta attenzione da parte delle istituzioni ed andrebbero sempre più supportate. Lo stesso dicasi per l’ambiente musicale perugino. La mia passione per la musica (per quanto possibile continuo a suonare il sax con la stessa passione che avevo da ragazzo) mi spinge spesso a frequentare tali contesti. Ed ho notato che vi è un fermento incredibile, oltre che tanta qualità. E non vi è dubbio che anche tali realtà andrebbero sempre più supportate, sia economicamente che con iniziative tendenti a valorizzarle. Lo stesso dicasi per i tanti artisti nel campo della pittura, della scultura, della danza, del teatro. Ovvero tutti quei contesti spesso dimenticati che, invece, andrebbero sempre più valorizzati e supportati in quanto costituiscono un irrinunciabile strumento di crescita culturale. Sicuramente non più rinviabile appare la questione stadio Renato Curi, ma con progetti seri, fattibili e, soprattutto, che pongano il Perugia al centro del programma. Così come la massima attenzione merita il Museo del Grifo. Gioiellino di cui andare fieri, ma che può, anzi deve , crescere sempre di più. Ovviamente questo non significa che, fino ad oggi, i competenti assessorati si siano disinteressati a tali realtà. Tutt’altro. Tantissime sono state, negli anni, le iniziative finalizzate a far crescere tali realtà. Tuttavia, secondo la mia personale visione, si dovrà fare ancora di più!”.

Un appello agli indecisi e a chi non vota più?

Per quanto mi riguarda non colpevolizzerò mai i tanti delusi che non si recano alle urne per votare. Dovremmo, piuttosto, chiederci il motivo di tanta disaffezione. In fondo anche il non voto costituisce un modo per esprimere il proprio giudizio nei confronti della politica. Detto questo, tuttavia, mi auguro che anche i più delusi non facciano di tutta l’erba un fascio. Mi auguro, quanto meno, che ascoltino le varie proposte che vengono fatte sia a destra che a sinistra ed alla fine decidano consapevolmente se votare ed, in caso affermativo, per chi votare”.