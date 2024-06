Verso il voto, Calenda: "Ferdinandi candidata giusta e programma soddisfacente"

La candidatura di campo largo di Vittoria Ferdinandi a sindaco di Perugia è la "scelta di mettere insieme forze anche differenti, così funziona per le elezioni comunali, ma su una buona candidata e su un programma che a noi convince e che speriamo vinca”. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno dei candidati confluiti nella lista Pensa Perugia e di quelli per le Europee. . “A queste elezioni vanno tanti Comuni al voto ed è forse l’unica ancora di salvezza per le Europee che sennò scenderebbero sotto il 40%. Bisogna andare a votare e, anche per le comunali, fare scelta sulle basi dei risultati” ha sottolineato Calenda. “L’amministrazione dell’Umbria della destra non è fallimentare, è da urlo. Hanno il doppio del tasso medio dei pazienti che vanno a curarsi fuori regione. Le visite sono crollate di 25 percentuali, gli elettrocardiogrammi non si riescono a fare in più del 30% dei casi. E la Regione è sostanzialmente sanità. Io credo che si debba trovare un’alternativa a questa situazione, non può continuare così” ha concluso il segretario di Azione.

Dalle elezioni europee “Io mi aspetto un ottimo risultato per Azione - ha aggiunto - Il problema sarà quale risultato sarà per il Paese. Nel senso che è una campagna elettorale demenziale che non c’è in nessun Paese del mondo” ha aggiunto, ricordando che “noi abbiamo avuto un partito ieri, Forza Italia, che ha invitato a votare una persona defunta. Abbiamo avuto il candidato di un altro partito che si è messo a inneggiare alla X Mas il cui capo collaborava con i nazifascisti durante la guerra, abbiamo la Meloni che fa una campagna come se fosse un’adolescente., Abbiamo De Luca che ogni giorno tira fuori una parolaccia. Abbia una campagna veramente demenziale”. “L’unica cosa che noi possiamo fare è offrire un modello diverso con un programma molto approfondito e i candidati migliori che ci siano mai stati in una competizione europea per qualità e serietà, spiegare come funziona l’Europa. Di più non possiamo fare. Però quello che vediamo intorno è l’abisso, perché ci sono due guerre e noi stiamo parlando continuamente di stupidaggini” ha sottolineato. “Quello a cui invito gli elettori a fare è: eliminate questo rumore. Questo rumore è quello che ha portato la sanità al collasso, i salari al ribasso, è rumore che non produce niente. Cercate di valutare il valore delle persone che pagate voi che mandate lì perché è l’unica cosa che conta. Oggi non contiamo niente. I leghisti che sono stati votati alla scorsa legislatura non hanno gestito un dossier. E li abbiamo votati noi. Vogliamo continuare così? Votando gente a cui non affideremmo una lavanderia a gettoni se ne avessimo una?” Ha concluso Calenda