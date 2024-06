Verso il voto, Bonifazi (Perugia Civica): "Al lavoro per nuovi spazi sportivi nell'ex XII Circoscrizione"

Ancora una volta lo sport e le strutture dove esercitarlo al centro della campagna elettorale a Perugia. Il consigliere uscente David Bonifazi, candidato nella lista Perugia Civica, a sostegno di Margherita Scoccia, punto di riferimento dell'area di Colonnetta-Pianello-Ripa - una volta chiamata l'ex circoscrizione XII - ha lanciato un nuovo progetto per la comunità: ovvero maggiori spazi sportivi che a breve saranno svelati e realizzati con la pro-loco di Colonnetta e che saranno a disposizioni del territorio. «La mia attività politica – ha affermato – è iniziata a fine anni ’90 come consigliere di circoscrizione, ma già mi impegnavo nel sociale e nel volontariato, poi nel 2019 sono stato eletto consigliere comunale. Mi sono sempre adoperato nel risolvere le tante segnalazioni che mi venivano sottoposte dai cittadino. Il nostro territorio necessita di maggior attenzione del trasporto pubblico, un piano regolatore che permetta di dare crescita e sviluppo, un impianto sportivo per tutta la ex XII circoscrizione, dando anche la possibilità a tanti giovani che non praticano calcio di avere altre alternative. In questi giorni con la proloco di Pian del Chiascio Colonnetta (Pianello) stiamo portando avanti un nuovo progetto da realizzare a breve per tutta la nostra comunità. Sarà una novità e ne potranno usufruire anche i paesi limitrofi».