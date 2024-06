Verso il voto – “Fate sentire la vostra voce e non rinunciate al diritto di incidere nelle scelte che influiscono sulle nostre vite”

Francesco Rossi, 49 anni, avvocato amministrativista con particolare esperienza nel supporto di cittadini, enti pubblici ed imprese in problematiche relative a contratti e servizi pubblici, urbanistica, edilizia e ambiente, nonché consulente giuridico senior al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha deciso di scendere in lizza alle prossime elezioni comunali nella lista “Pensa Perugia per Vittoria Ferdinandi”.

Perché la scelta di candidarsi?

“Ho sempre creduto nel valore dell’impegno nel sociale, in ogni sua forma (territoriale, culturale, sportivo e assistenziale), tra queste rientra certamente l’impegno in politica che, almeno idealmente e se fatto con rettitudine di intenti, rappresenta una delle forme più nobili dell’impegno nel sociale. Avendo figli che frequentano dalla scuola dell’infanzia all’Università di Perugia e genitori anziani, che hanno bisogno di assistenza, con mia moglie, donna forte e lavoratrice, condivido le difficoltà quotidiane che molti devono affrontare per conciliare lavoro ed esigenze familiari, bisogni e aspirazioni giovanili e della terza età, alle quali l’amministrazione pubblica non riesce a dare risposte adeguate. Per questo ho deciso di mettere a disposizione le mie competenze tecniche e professionali, per dare risposte concrete ai bisogni della nostra comunità”.

Perché adesso?

“Per tre motivi principalmente, perché ho raggiunto un elevato livello di professionalità e stabilità nel mio lavoro che mi consente di non dipendere dalla politica per vivere ed al contempo di poter rispondere concretamente ai bisogni della nostra comunità. Perché non accetto serenamente il lento declino a cui Perugia sembra condannata e voglio fortemente contribuire a dare risposte alle necessità delle nostre famiglie e degli anziani e opportunità ai nostri giovani, che non debbono essere costretti a partire per trovare lavori qualificati e seguire le loro aspirazioni. Da ultimo e forse più importante, perché ho deciso di candidarmi solo dopo aver conosciuto Vittoria Ferdinandi, dopo aver testato le sue capacità, i suoi ideali e la visione che ha del futuro di Perugia e compreso che può essere la persona giusta con cui collaborare per il bene della nostra città”.

Cosa può fare un avvocato per la città?

“In questa tornata elettorale svariati esimi colleghi, che hanno acquisito importanti professionalità soprattutto nel campo del diritto civile e del diritto penale, hanno deciso di mettere la propria professionalità al servizio della città candidandosi e questo è un bene. La mia particolarità è che sono un avvocato ‘amministrativista’ ovvero un avvocato che ha acquisito particolari esperienze e capacità professionali proprio negli ambiti che riguardano l’azione dell’amministrazione comunale, in altre parole sono proprio uno di quegli avvocati ai quali si rivolgono i cittadini quando hanno bisogno di assistenza nei confronti del Comune o di altro ente pubblico. Questa professionalità mi rende particolarmente idoneo al ruolo che andrei a ricoprire se eletto”.

Come vede Perugia?

“Perugia ha una storia importante di cui deve essere orgogliosa, ma il presente è incerto ed il futuro rischia di essere cupo. Perugia è una città piena di bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali, una città verde e a vocazione universitaria; ma ultimamente assistiamo ad un peggioramento di svariati indicatori della qualità della vita, ad un peggioramento dei servizi con contestuale progressivo degrado urbano, ad un impoverimento della popolazione, sempre più anziana a causa di una continua emorragia di giovani qualificati che non trovano sbocchi lavorativi consoni agli studi effettuati, e ad un aumento del senso di insicurezza. Al contempo si avverte però un desiderio profondo, in molti, di coinvolgimento e di cambiamento, che si era sopito e che Vittoria è stata in grado di risvegliare”.

Come la vorrebbe?

“Prospera e non rassegnata al declino: grazie ad un’amministrazione in grado di attrarre investimenti per la creazione di posti di lavoro anche innovativi e qualificati, che offra una reale opportunità di crescita per i giovani e le famiglie. Accogliente e inclusiva, favorendo le associazioni territoriali, culturali, sportive e assistenziali nell’impegno sociale, non lasciando gli anziani soli e garantendo il decoro urbano (cura delle strade e dei parchi). Permettendo ai cittadini di prendere parte all’elaborazione della politica comunale con i nuovi strumenti del Bilancio Partecipativo e dei Patti di collaborazione. Attenta verso l’ambiente, promuovendo una migliore ed efficiente raccolta differenziata anche al fine di contrastare i continui aumenti della Tari, perché chi meno inquina meno deve pagare. Contenendo il consumo di suolo, completando il Censimento del verde e la piena attivazione della Consulta del Verde. Efficiente. Capace di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini attraverso adeguati servizi a sostegno della natalità, degli studenti, dei disabili e dei lavoratori, garantendo adeguati trasporti, l’assistenza socio-sanitaria e il superamento delle barriere architettoniche. Connessa, sfruttando le potenzialità della fibra anche come strumento per dare origine ad occupazione e nuove professionalità, e migliorando e sviluppando i suoi collegamenti stradali e ferroviari. Sicura, attraverso reali politiche di integrazione e l’ascolto dei propri cittadini nelle richieste di bisogno. Una città, insomma, che sappia guardare al futuro con ottimismo, anche grazie ad un maggior raccordo tra l’amministrazione comunale e le istituzioni universitarie che sono parte viva del tessuto cittadino”.

Prima cosa se venisse eletto?

“Molte sono le cose da fare con urgenza, in particolare, mi impegnerei per il potenziamento dei servizi socioeducativi e assistenziali per minori anche in difficoltà e/o con disabilità, per rispondere alle necessità evolutive dei minori e alle necessità lavorative dei genitori, così da fornire un concreto aiuto alle famiglie e contrastare la denatalità. Sosterrei una riorganizzazione dei servizi agli anziani per contrastare la crescente solitudine e disagio che sperimenta una fascia crescente della popolazione cittadina, così importante perché preserva e tramanda le tradizioni e la cultura locale. Potenzierei anche la mobilità pubblica notturna sia per facilitare gli spostamenti dei lavoratori che per aiutare i giovani, che hanno pur diritto di potersi divertire senza rischiare la vita, e i genitori che, e lo so bene per vissuto personale, spesso si vedono costretti a dover accompagnare ed a riprendere figli anche a tarda notte”.

Un appello agli indecisi e a chi non vota più?

“A chi non vota più, perché scoraggiato, perché non ci crede, perché ‘tanto nulla cambia’, dico di non rinunciare a far sentire la propria voce, non rinunciare al proprio diritto di partecipare alla scelta di coloro che avranno la possibilità di incidere profondamente sulle loro vite. E se la questione è che ‘nessuno mi rappresenta’, allora è il momento, come avvenuto per me, di impegnarsi anche in prima persona, perché l’amministrazione della città sia più rispondente ai loro bisogni. La democrazia si preserva non rinunciando ai propri diritti. Per chi è ancora è indeciso dico che bisogna fermare il lento declino a cui la città sembra rassegnata, per far questo e per affrontare efficacemente le sfide che il presente ci pone innanzi, occorre riaccendere il senso di comunità e condivisione che deve legare tutti i cittadini di Perugia. Il Sindaco non è un mero amministratore di condominio, non può ridurre la propria funzione alla mera amministrazione della città, ma deve essere il fulcro della comunità cittadina. In questo la Ferdinandi è certamente la persona giusta. Vittoria sa parlare al cuore delle persone, sa coinvolgerle, lo dimostra il sempre crescente numero di cittadini che vuole partecipare, vuole farsi sentire. La Ferdinandi non sarà sola, ma potrà contare anche su candidati, come lo sono io, che oltre alla sensibilità politica dell’ascolto presentano importanti profili professionali e capacità tecniche tali da poter dare risposte concrete”.