Verso il voto - "Passione per la politica ed esperienza professionale per rispondere ai bisogni dei cittadini"

Giuseppe Pennino, avvocato, consulente parlamentare, docente, da sempre appassionato di politica, si candida con il Movimento 5 Stelle per un posto in consiglio comunale a Perugia.

Perché la scelta di candidarti?

“Sin da ragazzo ho sempre coltivato l’interesse e la passione per la storia politica del nostro Paese. Ho frequentato il liceo Mariotti di Perugia e partecipai ad un concorso studentesco sul tema delle libertà in Europa e fui premiato con un viaggio visita al Parlamento europeo di Strasburgo: è stata l’occasione che mi fece comprendere come la politica può cambiare la vita delle persone e realizzare una società più giusta e libera. La società attuale, senza politica, ci porta ad un ripiegamento su noi stessi e a guardare ai piccoli privilegi senza considerare il benessere complessivo della comunità di cui ciascuno di noi fa parte. Ho notato che c’è un forte bisogno da parte di cittadini di essere ascoltati e di avere una rappresentanza forte che possa portare le esigenze, la voce e i bisogni della cittadinanza nelle Istituzioni. La mia passione per la politica unitamente alla possibilità di poter contribuire con la mia esperienza professionale a rispondere ai bisogni dei cittadini mi ha portato a candidarmi nel Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura a sindaca di Vittoria Ferdinandi”.

Perché adesso?

“L’8 e 9 giugno la città di Perugia avrà la grande opportunità di uscire dall’immobilismo e dall’inerzia politica e abbracciare un nuovo progetto politico nato dal confronto e dal dialogo con i cittadini, le associazioni, le imprese e i professionisti. Ho scelto di mettermi a disposizione dei cittadini e lavorare per ridare un orizzonte nuovo alla città. Tanti sono i problemi, a partire dai trasporti e dalla mobilità fino ad arrivare alla sicurezza, al rafforzamento e potenziamento di una rete di servizi sociali accessibili ai cittadini, soprattutto anziani, giovani e persone con disabilità. Sono tutte sfide cui siamo chiamati a rispondere e la nostra candidata sindaca Vittoria Ferdinandi, da anni impegnata nel sociale, è riuscita a trasmettere un autentico entusiasmo proponendo un programma basato sul metodo partecipativo, sui contenuti e sulle persone, tenendo conto delle esigenze provenienti dall’intera società civile”.

Cosa può fare un avvocato per la città?

“Ciascuno di noi può fare tanto per la propria città e la propria comunità. Ho maturato una significativa esperienza professionale non solo come avvocato civilista, ma anche come insegnante di discipline giuridiche nell’istruzione pubblica, e metterò al servizio dell’amministrazione e dei cittadini perugini le competenze acquisite negli anni per sostenere le politiche di cambiamento di cui siamo promotori”.

Come vedi Perugia?

“La città di Perugia già da alcuni anni, è caratterizzata da un forte immobilismo, è mancata una visione di città e manca il coraggio di scelte serie e responsabili; eppure la nostra è una città che ha grandi risorse e potenzialità soprattutto per quanto riguarda il settore del turismo, dell’artigianato, il settore della manifattura tessile e per la presenza di giovani con una buona formazione di base grazie anche al tessuto scolastico che offre loro una buona preparazione che il mondo del lavoro richiede. Bisogna ripartire dai giovani, dai loro bisogni creando condizioni favorevoli poiché saranno loro che ci indicheranno la strada da percorrere per rivitalizzare la città non solo dal punto di vista sociale ma anche economico”.

Come la vorresti?

“La futura amministrazione della città dovrà metterà al centro dell’azione politica le esigenze concrete di tutti cittadini da tradurre in servizi pubblici rispondenti ai bisogni reali di chi vive nel territorio: rafforzamento ed efficientamento della rete dei trasporti, della mobilità con strade sicure percorribili dalle persone; bisogna favorire la mobilità pubblica a favore di tutti i cittadini (lavoratori, studenti, giovani, turisti, persone anziane e con disabilità), costruzione di una rete sociale efficiente, anche con la sinergia degli Enti del terzo settore, per le persone più vulnerabili, quali donne vittime di violenza e di discriminazione anche sul lavoro; problematiche di anziani, minori a rischio di dispersione scolastica e persone con disabilità. Essenziale sarà, dunque, la pianificazione urbanistica incentrata sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in ogni quartiere, borgo e frazione. Insomma una città più accogliente, con una rete di servizi accessibili a tutti”.

Prima cosa se venissi eletto?

“Bisogna ricostruire il tessuto sociale di questa città. Il mio impegno sarà per le politiche sociali, del lavoro, della formazione e della scuola, e i Comuni possono e devono fare la loro parte importante per il territorio. Quando parliamo di scuola e di formazione parliamo soprattutto di giovani ai quali dobbiamo dare la possibilità di vivere e restare in una città che offra loro occasioni ed opportunità sia come imprenditori ma anche come lavoratori e cittadini. Per questo, come ha annunciato Vittoria Ferdinandi: ‘daremo vita a un Patto sul Lavoro, contro la precarietà e l’insicurezza, in grado di sostenere e dare nuovo slancio alla ripresa economica e sociale del territorio, perché il futuro non sia una morsa, ma una strada da perseguire. Lo faremo pensando innanzitutto ai nostri giovani, perché possano tornare a sentirsi fieri di vivere in una città che offra loro libertà ed emancipazione’”.

Un appello agli indecisi e a chi non vota più?

“L’astensionismo è un grave problema: maggiore è l’astensionismo, tanto più avremo una classe politica debole poiché ‘sganciata’ e distante dalla società civile e dai cittadini che dovrebbe rappresentare. L’astensionismo non è la soluzione, si fonda sulla paura e la rassegnazione e ‘allarga’ solo la distanza tra rappresentati e rappresentanti. Il voto è invece lo strumento importante che abbiamo per portare un cambiamento contro la paura, la rassegnazione e il luogo comune di chi dice “tanto non cambia niente”. L’8 e 9 giugno abbiamo la possibilità di cambiare: nel suo discorso di fine anno il presidente Sergio Mattarella ha detto: ‘In una società così dinamica come quella di oggi, abbiamo ancora più bisogno dei giovani, delle speranze che coltivano, della loro capacità di cogliere il nuovo’. Vittoria Ferdinandi e la squadra dei candidati di cui faccio parte, ha innovato la politica, ed insieme alla cittadinanza abbiamo elaborato un programma di cambiamento dal basso. Per questo il voto di ciascuno di noi è importante per poter avviare questo processo e ridare alla città un forte rilancio culturale, sociale ed economico”.