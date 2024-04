Verso il voto - L'impegno per Perugia di Francesco Paganelli: "Sport, lavoro e cultura per i nostri giovani"

Avvocato, arbitro e dirigente arbitrale, impegnato da sempre nello sport dilettantistico, a Perugia dal 1978, amico dai tempi della scuola di Francesco Calabrese, compianto professionisti e amministratore della cosa pubblica. Francesco Paganelli si presenta alla competizione elettorale dell’8 e 9 giugno per il consiglio comunale di Perugia con “Progetto Perugia”.

Perché questa scelta, di candidarti?

“Perché ritengo giusto dare una scossa al mio senso civico: analizzare e parlare è facile, il valore aggiunto è dare senso pratico alle analisi e alle critiche. Mi è stato insegnato da mio padre, a cui spero di assomigliare anche solo in piccola parte, che la politica è un servizio e per questo penso che sia venuto il momento di provare a dare il mio contributo”.

Perché adesso?

“Ritengo che Perugia dal 2014 in poi ha avuto una netta inversione di direzione, era oramai vicina al baratro, ma grazie all'entusiasmo e visione di alcuni amici, in particolare di Francesco Calabrese accanto al quale, per 45 anni, ho avuto la fortuna di crescere e di imparare, si è riusciti a dare una nuova speranza a tanti perugini. Oggi però rivedo un brutto clima, alcuni vogliono far ritornare Perugia ai tempi del ‘pugno chiuso’, dimenticando che è il segno di una ideologia che ha fallito causando solo tragedie e miseria: il mio dna mi porta lontano da ogni estremismo”.

Cosa può fare un avvocato per la città?

“L'avvocato che mi piace essere è concreto e sintetico, ovvero quello che legge le situazioni prima che diventino problemi e che risponde subito se può: questa modo di operare lo vorrei mettere a disposizione della città”.

Come vedi la Perugia di oggi?

“Una città che si è risvegliata (da una nottata lunga e molto agitata), ma che è ancora in pigiama: molto è stato fatto e molto c'è da fare”.

Come vorresti la città di domani?

“Vorrei una città che, continuando a dare linfa all’imprenditorialità e alla cultura attraverso l’Università, offrisse alle nuove generazioni l'opportunità di scegliere il proprio futuro senza, necessariamente, andarselo a cercare altrove”.

Prima cosa se venissi eletto?

“Recuperare all'attività sportiva (che vuol dire salvaguardarne la salute altro tema che mi sta particolarmente a cuore) tutti quei giovani annichiliti dalla pandemia e dal conseguente isolamento sociale”.

Un appello agli indecisi e a chi non vota più?

“Le elezioni per il sindaco sono un grande strumento per dare voce, come da sempre fa Progetto Perugia, alla società civile e alle persone della porta accanto. Utilizziamolo il più possibile andando a votare, soprattutto quella parte di elettorato più moderato e silenzioso, ma assolutamente maggioritario, che Progetto Perugia a pieno titolo rappresenta. Allo stesso tempo spero, anzi sono sicuro, che quei pochi moderati che inizialmente avevano deciso di dare fiducia al candidato della sinistra, si ravvedano e contribuiscano con noi a completare la rivoluzione del 2014”.