Verso le elezioni, Perugia Civica presenta la sua lista. Scoccia: "Un dream team laico-riformista al servizio della città"

Perugia Civica, ovvero il "dream team" di Margherita Scoccia. Come la stessa candidata a sindaco di Perugia per il centrodestra definisce la lista che l'appoggia. "I primi ad aver creduto in me", ricorda ancora Scoccia, concludendo l'incontro di presentazione dei 32 in corsa per il consiglio comunale, introdotti da Carlo Castori e dai due coordinatori, Massimiliano Mipatrini e Cristina Vescovi. Capolista è Francesco Nesta, ci sono poi Nilo Arcudi, Simone Armadi, Luca Stella Ascani, Errico Biagioli, Lina Biscarini, David Bonifazi. Marco Brusco, Paola Burani, Chiara Calzoni, Luciano Cappelletti, Laura Cibeca, Francesco Gatti, Livio Giannini, Massimo Giglioni, Sara Goretti, Maria Grillo, Giada Lucaroni, Cristina Mencaroni, Letizia Meniconi, Simone Minestrini, Gianni Monsignori, Emanuela Mori, Cristina Paparella, Matteo Pasquini, Giuseppe Passaro, Roberto Passeri, Giovanni Rende, Massimo Rosi, Rossella Volpato, Giovanbattista Zangara (detto Giobi) Roberta Zangarelli. "In questa lista ci sono tante facce della nostra città, una lista trasversale che espirme un impegno molto forte alla mia candidatura. Vi chiedo di continuare così, porta per porta, fino all'ultimo giorno. Quella per Perugia è una 'battaglia' di tutti noi per fare quel cambio di passo che gli ultimi cinque anno hanno preparato" ha sottolineato ancora Scoccia, ricordando i cinque anni di governo cittadino insieme a Nilo Arcudi, "che ha saputo greestire al meglio situazioni anche complesse. In cinque anni abbiamo messo le basi per far fare a Perugia il salto di qualità",

"Margherita è una persona che studia, approfondisce anche senza i canti e i balli - ha sostenuto nel suo intervento lo stesso Arcudi - è la figura giusta per fare le cose migliori per la città, per far diventare Perugia una grande città italiana ed europea. Al di là di estremismi e ideologie".