Verso le elezioni, Marco Rizzo: "Europa libera da Nato, Oms, euro e Unione europea"

Un'Europa libera dalla Nato, libera dell'euro e dell'Oms. Insomma, un'Europa libera della Ue. È, in estrema sintesi il progetto che Democrazia sovrana popolare vuole perseguire. Il suo coordinatore nazionale, Marco Rizzo, dal palco di piazza della Repubblica, a rinnovato il progetto politico portato avanti dal partito. Che vuole, dice, riportare l'Italia al centro del Mediterraneo, ma senza lacci e lacciuoli che interessi economici, come quelli delle multinazionali, tendono per schiacciare lo sviluppo del Paese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Vive chi vive del proprio lavoro. Certamente abbiamo dei nemici che si chiamano multinazionali e grande finanza" ha aggiunto Rizzo. Contestando al Governo di essere "l'altra faccia della sinistra. Sinistra e destra dicono e fanno le stesse cose" ha aggiunto Rizzo, sul palco con la candidata umbra alle Europee, Beatrice Spitoni, e il coordinatore locale del partito Giuseppe Gasparri.