L'INTERVENTO Fortebraccio: "Dall'imprevedibile cilindro della politica c'è sempre una costante: Leonelli candidato"

TRiceviamo e pubblichiamo l'intervento dell'analista politico, ex amministratore umbro, che dietro questa maschera racconta la politica a suo modo. Buona lettura

di Fortebraccio

Alla fine come sempre Leonelli esce fuori dal suo cilindro. Infatti , come è’ avvenuto negli ultimi anni il suo impegno a trovare nuovi partiti o movimenti per emergere viene autopremiato con una ennesima sua autocandidatura . Oramai ci ha abituato a queste sue performance che eravamo tutti trepidanti nell’attendere un suo segnale per le amministrative di Perugia. Ed ecco la lieta novella farsi strada. Azione ( cioè lui stesso) mi candida per fare il sindaco di Perugia, e mi autorizza a trovare alleati per sostenermi. Un modo alquanto singolare di far politica, ma soprattutto uno schema che si ripete dai tempi che era segretario regionale del PD. Dobbiamo dedurre che il suo socio politico Fora sia d’accordo, visto che lo stesso consigliere regionale ambiva candidarsi a sindaco di Perugia nonostante abiti a Chianciano, ma la politica degli ultimi anni ci ha abituato a tutto. Quindi possiamo dire (Leonelli la nuova alternativa per Perugia e poi per l’Umbria scendendo in competizione inevitabile contro Porzi e lo stesso Fora). Unica speranza per chi non gradisce che il bravo Leonelli rispetti la tradizione che lo vede gia da tre tornate elettorali candidato a tutto ma mai eletto.