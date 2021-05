Vaccini e polemiche, Il deputato Caparvi contro il Pd: "Falsità e zero collaborazione per sostenere gli umbri"

"Il punto sul quale occorre fare chiarezza è come mai alla nostra regione venga assegnato un numero di dosi inferiore rispetto a quante siamo in grado di somministrarne giornalmente"

Dopo la polemica sollevata dal PD Tifernate in merito agli umbri vaccinati in Toscana attraverso liste di ‘riservisti’, è arrivata la replica del vice-segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti che ha parlato di sciacallaggio dei democratici in vista delle amministrative a Città di Castello.

“È vergognoso che in un momento tanto delicato, il Partito Democratico tifernate, nella smania di racimolare qualche voto in vista delle elezioni amministrative, cavalchi notizie false col solo obiettivo di denigrare il lavoro svolto dalla Giunta Regionale e dall’Assessore Luca Coletto - attacca il Vice Segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti - il tentativo di esaltare le gesta del piano vaccinale della Regione Toscana a discapito dell’Umbria, non è che sterile propaganda elettorale. I dati sono incontrovertibili e testimoniano come l’Umbria abbia fino ad ora somministrato una più alta dose di vaccini in relazione al numero di abitanti, rispetto alla vicina Toscana - sottolinea - il punto sul quale occorre fare chiarezza è come mai alla nostra regione venga assegnato un numero di dosi inferiore rispetto a quante siamo in grado di somministrarne giornalmente".

Il deputato Marchetti ha annunciato che si attivera con il Governo nazionale per chiedere spiegazioni nel merito, e si batterà affinché in Umbria arrivino più dosi, cosicché la campagna vaccinale non subisca ulteriori rallentamenti. "La sinistra locale, presa dalla frenesia di dover recuperare consensi e guidata dalla totale e ormai proverbiale assenza di contenuti - ha concluso l’onorevole Marchetti - ha ceduto vergognosamente all’egoismo degli interessi di partito, perdendo ancora una volta l’occasione di mostrare un concreto spirito di collaborazione nell’interesse di tutta la cittadinanza".