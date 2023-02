Sanità regionale, Massimo Braganti lascia l'incarico da Direttore della USL Umbria 1. Nuovo incarico in Toscana. "Ecco cosa abbiamo fatto per gli umbri"

Nel momento più difficile per la sanità regionale dell'Umbria, dopo la relazione anche della Corte dei Conti, arriva la conferma che anche Massimo Braganti, Direttore generale della USL Umbria 1, lascia per assumure il nuovo incarico di Direttore generale dell’Ente per il Supporto Tecnico Amministrativo Regionale Toscana (ESTAR). Il manager-dottore ha tenuto a ribadire che si tratta di una scelta esclusivamente dettata da motivi familiari: "Nella mia decisione di lasciare l’Umbria ha inciso il fatto di tornare a Firenze, vicino alla mia famiglia, in un ente che conosco bene": ha scritto prima dei ringraziamenti "Per la fiducia e il sostegno ricevuto, desidero ringraziare la Presidente Donatella Tesei e l’Assessore Luca Coletto, ma il mio ringraziamento lo rivolgo anche a tutti i professionisti con cui ho lavorato in questi mesi, ai rappresentanti di tutte le Istituzioni e delle Organizzazioni Sindacali con cui si è instaurato un proficuo confronto dialettico volto alla tutela della salute dei cittadini Umbri".

Braganti ha voluto anche stilare un suo bilancio rispetto alle iniziative intraprese alla guida della USL Umbria 1. "Posso dire rispetto alla situazione di sbilancio economico trovata al mio insediamento, sono state poste in essere azioni per recuperare oltre 23 milioni di euro in sette mesi, tenendo conto che alcuni importanti incrementi di costi sono fuori dalla capacità di intervento dell’Azienda. Abbiamo inaugurato la prima casa della Comunità in Umbria a Città della Pieve, abbiamo attivato l’Ospedale di Comunità a Marsciano da fine Dicembre 2022, sono state implementate le COT, oltre ad aver attivato le procedure per la realizzazione e trasformazione delle altre Case e Ospedali di Comunità previste nel PNRR. Abbiamo trasformato e messo in sicurezza, in conformità alle indicazioni regionali, l’Istituto Prosperius Tiberino Spa di Umbertide. In tema di spesa farmaceutica si registra un’inversione di tendenza rispetto al passato con un trend in riduzione della stessa, questo in particolare grazie ai professionisti aziendali ma anche ai Medici di Medicina Generale e ai Medici Specialisti Ambulatoriali".

Un passaggio anche sulle drammatiche liste di attesa per esami nel publico: "Riguardo alle liste di attesa, oltre ad aver incrementato le prestazioni (addirittura l’erogato per giornata delle RMN è maggiore rispetto agli anni pre-Covid), come risulta dagli ultimi dati, gli utenti in percorso di tutela rispetto ai primi mesi del 2021 si sono ridotti di circa i due terzi".