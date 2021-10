Urne aperte in Umbria, ballottaggio a Spoleto e Città di Castello: cala ancora l'affluenza, i dati delle 12

Dalle 7 della mattina di oggi sono aperti i seggi elettorali a Spoleto e Città di Castello per il ballottaggio per scegliere i sindaci. Si voterà fino alle 23 di oggi anche domani fino alle 15. Potranno recarsi alle urne anche gli elettori che non hanno votato al primo turno nei giorni del 3 e del 4 ottobre. Il primo dato dell'affluenza alle 12 indica ancora un calo importante dell'affluenza rispetto a 5 anni fa: a Città di Castello - 4% (8,83% contro 12,82%), mentre a -2,14 (8,61% contro 10,75%). Non si registrano problemi ai seggi. A Spoleto gli elettori dovranno scegliere tra Sergio Grifoni e Adrea Sinistra, a Città di Castello tra Luca Secondi e Luciana Bassini.